GoldenPlast Civitanova: anticipo casalingo con la BAM Cuneo di Casoli

Di Redazione

Il Campionato di Serie A3 Credem Banca si conferma difficile ed equilibrato. Nell’anticipo della nona giornata del Girone Bianco, in programma sabato 14 dicembre alle 18.00, la GoldenPlast Civitanova, quinta a 14 punti, difenderà l’imbattibilità casalinga all’Eurosuole Forum contro la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, ora seconda a +2 sui biancazzurri. Il team marchigiano viene da due turni esterni: dopo la sconfitta dal sapore beffardo in 4 set al PalaSanbapolis con l’UniTrento è arrivata una clamorosa rimonta con vittoria al tie break nel quartier generale della Tipiesse Cisano Bergamasco. Gli ospiti di giornata, allenati da Roberto Serniotti, hanno cancellato la sconfitta interna rimediata con la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone. Sempre al PalaUbiBanca, infatti, i cuneesi hanno battuto la HRK Motta di Livenza col massimo scarto sabato 7 dicembre.

Il ritorno della Cucine Lube Civitanova Campione del Mondo, che martedì è stata accolta dai tifosi festanti all’Eurosuole Forum, ha finito per contagiare anche atleti e staff della seconda squadra Lube dando altri stimoli a Rosichini e al gruppo.

L’unica preoccupazione in casa biancazzurra è l’indolenzimento alla spalla che non dà tregua all’opposto Stefano Ferri, atleta importante nell’assetto civitanovese per dare respiro al compagno di reparto Matteo Paoletti e per variare il gioco.

Coach Gianni Rosichini: “La rimonta a Cisano Bergamasco non è servita solo per la classifica, ma ci ha ridato delle certezze. I ragazzi si stanno allenando con entusiasmo e applicazione. L’atmosfera di gioia all’Eurosuole Forum e l’alone di positività per l’impresa degli uomini di De Giorgi in Brasile ha suscitato una carica positiva. Mi dispiace per le chance sprecate a Trento, ma poi ci siamo rifatti con la reazione al PalaPozzoni. Se la BAM Cuneo è seconda non è un caso. Affronteremo una diagonale di qualità composta da Cortellazzi e Prolingheuer. Dovremo vedercela con l’esperienza e la classe di Casoli. Con 3 punti centriamo il sorpasso? Noi vogliamo sempre fare punti e muovere la classifica”.

GLI AVVERSARI: Dopo la chiusura del Piemonte Volley, un gruppo di sostenitori ha preso in mano la società storica del Cuneo VBC per salvaguardare la rinomata cantera cuneese. Nel 2015 il Club è ripartito dalla B, mantenendo la categoria per tre stagioni, fino all’acquisizione dei diritti di A2 dalla Polisportiva Campeginese lo scorso anno con approdo finale agli Ottavi dei Play Off A2. Il neonato torneo di A3 Credem Banca si è aperto benissimo per i giganti piemontesi. Confermato coach Roberto Serniotti, assistito da Francesco Revelli. Il team è formato da un mix di atleti esperti ed emergenti. Confermato il capitano Emiliano Cortellazzi, affiancato da Andrea Testa al palleggio. L’opposto tedesco Marvin Prolingheuer, ex Gioia del Colle, dà spessore all’attacco. New entry anche il secondo opposto italobrasiliano, Manuel Beghelli. Al centro la colonna portante, il cuneese Edoardo Picco, e gli innesti Nicholas Sighinolfi, classe ’94, già campione italiano e belga in carriera, e Leonardo Focosi, nella scorsa stagione alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Confermato lo schiacciatore Andrea Galaverna, mentre è un ritorno importante quello dell’ex biancazzurro Cristian Casoli. A sostegno del reparto la riconferma di Luca Chiapello e il ritorno di Simone Oberto. A difendere il campo biancoblù la professionalità del libero Massimiliano Prandi, ancora al fianco di Samuele Armando.

GLI EX: nella stagione 2014/15, quando il titolo sportivo era del Volley Potentino, Cristian Casoli ha vinto ai Play Off il torneo di A2 con la maglia biancazzurra e ha raggiunto una finale di Coppa Italia di A2 con il sodalizio marchigiano.

RECORD IN VISTA: Paolo Di Silvestre è a 17 punti dai 600 personali. Sul fronte opposto Andrea Galaverna è a 14 punti dagli 800, Marvin Prolingheuer a 19 dagli 800, Cristian Casoli a 24 dai 5200 in carriera.

ARBITRI: Vincenzo Carcione di Roma e Beatrice Cruccolini di Perugia

PRECEDENTI: Nessun precedente in Serie A.

IL MATCH IN TV: La gara sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv (www.legavolley.tv), sito a cura di GeniusLive.

9a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 14 dicembre 2019, ore 18.00

GoldenPlast Civitanova – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Diretta streaming Legavolley.tv

Sabato 14 dicembre 2019, ore 20.30

HRK Motta di Livenza – Invent San Donà di Piave Diretta streaming Legavolley.tv

Domenica 15 dicembre 2019, ore 18.00

Gamma Chimica Brugherio – Gibam Fano Diretta streaming Legavolley.tv

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Tinet Gori Wines Prata Di Pordenone Diretta streaming Legavolley.tv

ViviBanca Torino – UniTrento Diretta streaming Legavolley.tv

Mosca Bruno Bolzano – Tipiesse Cisano Bergamasco Diretta streaming Legavolley.tv

Classifica Girone Bianco: Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 18, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 16, HRK Motta di Livenza 15, UniTrento 15, GoldenPlast Civitanova 14, Invent San Donà di Piave 13, Tipiesse Cisano Bergamasco 13, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 13, Gibam Fano 11, Gamma Chimica Brugherio 7, Mosca Bruno Bolzano 5, ViViBanca Torino 4.

(Fonte: comunicato stampa)