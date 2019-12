Manca poco meno di un mese alla 15aedizione di Babyvolley

Di Redazione

Il 3 e il 4 Gennaio andrà in scena il torneo giovanile organizzato dalla scuola di pallavolo Diffusione Sport Imola con la presenza di quasi 50 squadre da diverse regioni italiane.

Con largo anticipo rispetto agli scorsi anni sono state completate le iscrizioni alle varie categorie femminili (under 12, 13, 14, 16, 18) mentre mancano ancora 2 squadre per chiudere il quadro delle partecipanti all’unica categoria maschile (under 16).

Tante le regioni presenti, Marche, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Piemonte, Toscana per questa edizione di Babyvolley 2020 che avrà inizio alle 10,00 di venerdi 3 gennaio. L’evento si concluderà dopo circa 120 gare sabato 4 gennaio con tutte le finali a partire dalle ore 15.00 in varie palestre di Imola.

In particolare la finale 1° e 2° posto delle categorie under 16 femminile, under 18 femminile e under 16 maschile saranno di scena al Pala Ruggi compresa anche la cerimonia finale di premiazione con tutte le squadre partecipanti.

Enorme sarà l’impegno organizzativo in cui grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Imola saranno utilizzate 10 palestre per un totale di 13 campi: Palestra Ravaglia (Via Kolbe), Palestra Cavina (via Boccaccio), Palestra Ruscello (via Volta), Palestra Penazzi (via Vivaldi), Palestra Pulicari (Via Curiel), Palestra Veterani (Via Kolbe), Palestra Rubri (Via Tinti), Palestra Paolini (Via Guicciardini), Palestra Querzè e Pala Ruggi (entrambe in via Oriani).

Saranno più di 700 i pernottamenti presso gli hotel di Imola con atleti, allenatori, dirigenti e genitori al seguito che aggiunti alle presenze delle squadre delle zone limitrofe che non pernottano portano a circa 2000 persone che riempiranno gli spalti del Pala Ruggi per le finali più importanti e la premiazione.

Sarà possibile seguire la manifestazione sia sul sito di diffusione sport (www.diffusionesport.it) sia sui canali social dell’associazione, con foto e brevi filmati su instagram (diffusione_sport) e con le dirette delle gare e della premiazione su facebook

(https://www.facebook.com/diffusionesport.imola).

La conferenza stampa di presentazione, i cui dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni, si terrà venerdi 20 dicembre.

(Fonte: comunicato stampa)