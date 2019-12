Le giovani del Volley Terracina protagoniste con le selezioni del Lazio

Di Redazione

Lunedì 9 dicembre ha avuto luogo presso il Pallone Raggi di Frascati il terzo incontro per le ragazze convocate dalla Fipav Lazio per la rappresentativa del CQR della Regione. Agli ordini dei tecnici Simonetta Avalle e Francesco Rita, ben 26 ragazze provenienti da tutta la regione, si sono ritrovate per sostenere un nuovo allenamento in vista delle future convocazioni definitive.

Tra di loro, ben tre biancocelesti della Volley Terracina, vale a dire Camilla Magrin, Claudia Picano e Flavia Speroniero, chiamate tra le giovani e più promettenti talenti in circolazione, che si sono messe a disposizione dei selezionatori, ascoltando e applicando ogni singola indicazione nell’eseguire i movimenti.

Queste chiamate altro non sono che il giusto riconoscimento al settore giovanile della società: un plauso davvero speciale a queste ragazze che fanno davvero un lavoro straordinario in palestra per arrivare poi a questi traguardi.

Ovvio che siamo solo alle prime sedute, tra tutte le ragazze che verranno di volta in volta chiamate, verrà poi fatta una scrematura strada facendo, ma il solo fatto di esserci è motivo di forti emozioni per le giovani atlete. A tutte loro il più grande in bocca al lupo.

(fonte: Comunicato stampa)