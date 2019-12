Coppe Europee, gli impegni delle big Perugia, Trento, Civitanova e Modena

Di Redazione

Le quattro big del Campionato di SuperLega Credem Banca impegnate nelle Coppe Europee.

2020 CHAMPIONS LEAGUE

Dopo l’esordio senza insidie contro il Benfica Lisboa, tra le mura amiche del PalaBarton, tocca ora alla Sir Sicoma Monini Perugia, fresca di riposo dal campionato, fare le valige e trasferirsi in Francia per la seconda giornata di andata (mercoledì 11 dicembre alle ore 20.00). Il Tours VB è rimasto a bocca asciutta dopo il primo turno del 4th Round e cercherà di rifarsi proprio contro la Sir. I perugini affronteranno una formazione già incontrata nelle passate stagioni, nella fase a gironi della Champions: nel 2014-2015 e nel 2018-2019. Il match ha già valore in ottica qualificazione ai Quarti di finale.

Nella Pool A, possono fare il loro esordio anche Cucine Lube Civitanova e Trentino Itas (il derby del primo turno in casa della Cucine Lube è stato posticipato al 26 gennaio). La squadra di Fefè De Giorgi, fresca di vittoria al Mondiale per Club, volerà in Repubblica Ceca per affrontare il Jihostroj Ceske Budejovice (giovedì 12 dicembre alle 18.00) che, nella prima giornata della fase a Pool, ha vinto al tie break contro i pronostici la gara con il Fenerbahçe. La Trentino Itas, giovedì 12 dicembre alle 20.30, ospiterà proprio i turchi, che avranno voglia di riscatto dopo la partita della scorsa settimana. Trento, proveniente dal turno di riposo in Campionato, ha potuto ricaricare le batterie dopo la sconfitta, impartita dalla Sir Safety Conad Perugia, che l’ha condannata al 4° posto nella classifica di SuperLega. É quindi pronta a ripartire con buoni propositi, e andrà a caccia della sua quinta finale continentale negli ultimi sei anni.

Dopo un anno di assenza dalle Coppe Europee, il Fenerbahçe torna a disputare per l’ottava volta la Champions League, manifestazione in cui non ha mai avuto troppa fortuna a livello di risultati.

FORMULA CHAMPIONS LEAGUE

Dieci formazioni partecipano alla Fase Preliminare con sfide di andata e ritorno (1st, 2nd e 3rd Round) per la qualificazione alla fase Pool che vedrà protagoniste 20 squadre (18 teste di serie, tra cui le 3 italiane, e 2 qualificate dai preliminari). A seguire, gli scontri diretti con gare di andata e ritorno: i Quarti di Finale e le Semifinali che procederanno la “Super Final”, una gara secca in campo neutro. Le date di gioco s’intendono +/- 1 giorno per la programmazione televisiva.

LA CHAMPIONS LEAGUE SU DAZN

La piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva per la prossima stagione, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League. Dazn schiererà al commento Andrea Zorzi che si alternerà nel ruolo con i giornalisti Marcello Piazzano e Andrea Pratellesi. Grandi protagonisti del mondo della pallavolo anche al commento tecnico con gli ex azzurri Alberto Cisolla e Samuele Papi.

L’edizione 2020 della Champions League vede ai blocchi di partenza, oltre ai Campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, anche la Sir Sicoma Monini Perugia e la Trentino Itas. Tre rivali che vogliono ribadire l’ottimo momento della pallavolo italiana, coronato pochi mesi fa dalla vittoria dei cucinieri nella Finalissima di Berlino contro Kazan, formazione Russa che aveva dominato il trofeo nelle ultime quattro stagioni, prima che la Lube vincesse il titolo nel 2019.

Il programma

2020 CEV Champions League – 2a giornata Andata 4th Round

Pool A

Giovedì 12 dicembre 2019, ore 18.00

Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) – Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta streaming DAZN – Commento di Andrea Pratellesi

(Medvid-Oleynik)

Giovedì 12 dicembre 2019, ore 20.30

Trentino Itas (ITA) – Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR) Diretta streaming DAZN – Commento di Andrea Zorzi e Alberto Cisolla

(Adler-Nastase)

Pool D

Mercoledì 11 dicembre 2019, ore 20.00

Tours VB (FRA) – Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) Diretta streaming DAZN – Commento di Marcello Piazzano e Alberto Cisolla

(Pashkevich-Luts)

2020 CEV Champions League – 3a giornata Andata 4th Round

Pool A

Giovedì 19 dicembre, ore 20.30

Trentino Itas (ITA) – Jihostroj Ceske Budejovice (CZE)

Diretta streaming DAZN – Commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi

(Porvaznik-Petrovic)

Giovedì 19 dicembre, ore 16.30 (ora italiana)

Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR) – Cucine Lube Civitanova (ITA)

Diretta streaming DAZN – Commento di Andrea Pratellesi

(Sodja-Szabo Alexi)

Pool D

Martedì 17 dicembre 2019, ore 20.30

Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL) – Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Diretta streaming su DAZN – Commento di Andrea Zorzi e Alberto Cisolla

(Akinci-Cambrè)

2020 CEV CUP

L’avventura della Leo Shoes Modena comincia in Grecia. Saranno i campioni nazionali dell’Olympiacos Piraeus ad ospitare i canarini, nel primo turno dei 16esimi di CEV Cup. I greci, detentori di 29 titoli nazionali, hanno agito con prepotenza sul mercato, con lo scopo di migliorare i propri piazzamenti europei. La squadra del Peloponneso, lo scorso anno eliminata in semifinale proprio dall’italiana Itas Trentino, ha voglia di riscatto e si presenta ai nastri di partenza con un roster fresco di novità tra cui Husaj e Kokkinakis. Anche i modenesi, reduci da un percorso non esaltante nella 2019 Champions League e dopo aver lasciato due punti alla Calzedonia Verona nell’ultima gara interna di campionato, sono pronti a rifarsi schierando una formazione che risulta essere una delle più competitive di tutta la manifestazione.

LA FORMULA

La formula prevede una fase ad eliminazione suddivisa in Sedicesimi, Ottavi, Quarti di Finale con 23 squadre al via, più altre 8 eliminate durante la Fase Preliminare della 2020 Champions League. Al termine di questa fase le quattro vincenti accederanno alla fase finale, composta da Semifinali e Finali. Tutti i turni si giocheranno in gare di andata e ritorno.

Il Programma

2020 CEV CUP – Andata 16esimi di Finale

Giovedì 12 dicembre 2019, ore 17.00 (ora italiana)

Olympiacos Piraeus (GRE) – Leo Shoes Modena (ITA)

(Rieder-Varbanov)

2020 CEV CUP – Ritorno 16esimi di Finale

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 20.30

Leo Shoes Modena (ITA) – Olympiacos Piraeus (GRE)

(Chumak-Akdemir)

2019 CHALLENGE CUP

In seguito alle forti scosse di terremoto che hanno colpitola zona di Durazzo, dove si sarebbe dovuta disputare la gara d’andata, entrambe le garedei sedicesimi di CEV Challenge Cup si disputeranno a Milano. La proposta dell’Allianz Milano è stata accolta dalla CEV che ha dato il via libera affinché sia la gara d’andata che la gara di ritorno, tra Milano ed Erzeni Shijak, vengano disputate nel capoluogo lombardo, presso il Centro Pavesi Fipav di via De Lemene. Un’iniziativa nata dal desiderio didimostrare vicinanza e solidarietà alla squadra albanese dopo i fatti accaduti.Le gare si disputeranno in due giornate consecutive: l’andata il 18 dicembre alle ore 20, il ritorno il 19 dicembre alla stessa ora. I meneghini guidati da un eccellente Nimir Abdel-Aziz, reduce da una sontuosa prova nella 11a giornata, valsa il quinto posto nella classifica di SuperLega, vogliono esordire al meglio anche in Europa ed emulare le squadre italiane che si sono messe in luce negli ultimi anni.

LA FORMULA

La 2020 Challenge Cup vede 40 squadre al via. 16 di queste partecipano al 2nd Round, fase di qualificazione che consentirà alle 8 squadre vincenti di raggiungere le altre 24 ai sedicesimi di Finale. Seguono Ottavi e Quarti di finale, composta da Semifinale e Finali. Tutti i turni si giocheranno in gare di andata e ritorno.

Il Programma

2020 Challenge Cup – Andata 16esimi di Finale

Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 20.00

Erzeni Shijak (AL)– Allianz Milano (ITA)

(Widlarz-Shaino)

2020 Challenge Cup – Ritorno 16esimi di Finale

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 20.00

Allianz Milano (ITA) – Erzeni Shijak (AL)

(Shaino-Widlarz)

(Fonte: comunicato stampa)