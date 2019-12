Volley Club Frascati, un vivaio in costante crescita: corposa presenza nelle selezioni del Cqt Roma

Di Redazione

I riconoscimenti al Volley Club Frascati per il grande lavoro sul settore giovanile si moltiplicano.

Dopo il doppio secondo posto nel Gran Premio Giovanissimi (la speciale classifica stilata dalla Fipav Lazio sulla base dei piazzamenti ottenuti con le formazioni giovanili) e il certificato di qualità “fascia argento” assegnato recentemente dalla Fipav nazionale, il club del tuscolano ha appena messo alle spalle un week-end in cui un folto gruppo di sue tesserate (ben otto) ha fatto parte delle selezioni del Centro di Qualificazione Territoriale (Cqt) di Roma impegnate in due importanti appuntamenti di livello nazionale.

Tre ragazze nate nel 2006 (il palleggiatore Sabrina Marcenaro, il libero Alessia Di Ciommo e l’opposto Helen Fisichella) hanno fatto parte della selezione che ha disputato il quarto memorial “Andrea Scozzese” al PalaFord di Roma (la “tana” della società amica del Volleyro’), mentre cinque atlete classe 2007 (i centrali Arianna De Luca, Alessia Ciotti e Carola Lovecchio, l’opposto o palleggiatore Caterina Monteneri e lo schiacciatore Giulia Crigna) hanno partecipato al primo memorial “Ugo Loreti” al PalaVolleyFriends di Roma.

“Per la nostra società è una gratificazione per il lavoro che stiamo portando avanti da tempo – rimarca il direttore sportivo Alessio Graziani – Eventi come questi permettono alle nostre atlete di confrontarsi con altre ragazze del territorio e non solo.

Non sono convocazioni “estemporanee” perché il Volley Club Frascati ha mandato spesso atlete nelle rappresentative provinciali e regionali e tra l’altro una parte di queste ragazze erano già nel giro delle selezioni Cqt nella passata stagione quando giocavano nelle Under 13 allenate da Luca De Gregorio e Flavia Mola, con quest’ultima che ha gestito il gruppo allestito insieme al Volleyro’ per una collaborazione che continua a portare i suoi frutti”.

Inoltre oggi pomeriggio, proprio nel centro sportivo del Volley Club Frascati, si terrà una seduta di allenamento organizzata dal Centro di Qualificazione Regionale per la selezione di atlete Under 16: anche in questo caso ci saranno due rappresentanti del club tuscolano, vale a dire Sophia Muller e Betsy Nwokoye Amarachukwu.

(Fonte: comunicato stampa)