Serie A3, tutti in campo nel weekend per l’ottava giornata di andata

Di Redazione

In Serie A3 Credem Banca mancano quattro giornate al termine del Girone di andata. I titoli virtuali d’inverno nei due gruppi saranno decisivi per l’accesso alla Del Monte® Coppa Italia di A2/A3. Al momento Porto Viro e Grottazzolina guidano i gironi. Nel weekend del 7 e 8 dicembre andrà in scena l’ottava giornata di andata.

Girone Bianco

Classifica corta ed equilibrio. Prime schiacciate sabato 7 dicembre: alle 18.00 la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo cerca vittoria e sorpasso sulla HRK Motta di Livenza, che difende il secondo posto, mentre alle 20.30 la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone vuole continuare la scalata contro la Gamma Chimica Brugherio, chiamata a reagire nella seconda trasferta di fila. Domenica 8 dicembre alle 18.00 quattro partite. Spareggio tra la Tipiesse Cisano Bergamasco, che ha sbancato il campo della capolista, e la GoldenPlast Civitanova, ancora in trasferta dopo lo stop a Trento. La Gibam Fano, sempre a punti in casa, ospita UniTrento, che insegue un’altra prova di carattere. Uscita male dalla trasferta in Piemonte, la Mosca Bruno Bolzano affronta un duro banco di prova in casa con la prima della classe Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro. L’Invent San Donà di Piave riceve la visita della ViViBanca Torino, reduce dal primo successo e affamata di punti.

Girone Blu

Squadre in campo domenica 8 dicembre. Turno di riposo per la Maury’s Com Cavi Tuscania, che rischia di perdere altri punti dalla vetta. Nell’anticipo delle 15.30 la capolista Videx Grottazzolina farà visita all’Avimecc Modica. Alle 18.00 quattro match. Seconda gara di fila in casa per la Menghi Shoes, in cerca di riscatto contro Roma Volley Club, reduce da due successi intervallati dal riposo. A secco nelle ultime giornate e a caccia di punti importanti l’Aurispa Alessano e l’Emra Foods Ottaviano. Penultima la Gestioni&Soluzioni Sabaudia, che trova la Golem Palmi, sempre più a suo agio nella categoria. La goEnergy Corigliano-Rossano può scavalcare Tuscania in caso di vittoria piena con l’ultima della classe BCC Leverano.

8a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 7 dicembre, ore 18.00

Bam Acqua S.Bernardo Cuneo – HRK Motta di Livenza Diretta streaming Legavolley.tv

(Prati-Marconi)

Addetto al Video Check: Marigliano Segnapunti: Orlandella

Sabato 7 dicembre, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Gamma Chimica Brugherio Diretta streaming Legavolley.tv

(Laghi-Brunelli)

Addetto al Video Check: Antonaci Segnapunti: Papa

Domenica 8 dicembre, ore 18.00

Tipiesse Cisano Bergamasco – Golden Plast Civitanova Diretta streaming Legavolley.tv

(Giorgianni-Armandola)

Addetto al Video Check: Rezzonico Segnapunti: Gibertini

Gibam fano – UniTrento Diretta streaming Legavolley.tv

(Somansino-Sabia)

Addetto al Video Check: Avanzolini Segnapunti: Rapparini

Mosca Bruno Bolzano – Biscottificio Marini delta Po Porto Viro Diretta streaming Legavolley.tv

(Piubelli-Clemente)

Addetto al Video Check: Tonato Segnapunti: Garbin

Invent San Donà di Piave – ViviBanca Torino Diretta streaming Legavolley.tv

(Brancati-Oranelli)

Addetto al Video Check: Cardoville Segnapunti: D’Avanzo

Classifica

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 16

HRK Motta di Livenza 15

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 13

GoldenPlast Civitanova 12

UniTrento 12

Tipiesse Cisano Bergamasco 12

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 12

Invent San Donà di Piave 11

Gibam Fano 11

Gamma Chimica Brugherio 5

Mosca Bruno Bolzano 4

ViViBanca Torino 3

8a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Blu

Domenica 8 dicembre, ore 15.30

Avimecc Modica – Videx Grottazzolina Diretta streaming Legavolley.tv

(Santoro-Guarneri)

Addetto al Video Check: Schillaci Segnapunti: Grasso

Domenica 8 dicembre, ore 18.00

Menghi Macerata – Roma Volley Club Diretta streaming Legavolley.tv

(Rolla-Proietti)

Addetto al Video Check: Perotti Segnapunti: Marini

Aurispa Alessano – Emra Foods Ottaviano Diretta streaming Legavolley.tv

(Cavalieri-Colucci)

Addetto al Video Check: Sasso Segnapunti: Adamo

Gestioni&Soluzioni Sabaudia – Golem Palmi Diretta streaming Legavolley.tv

(Merli-Morgillo)

Addetto al Video Check: Affronti Segnapunti: Audone

goEnergy Corigliano-Rossano – BCC Leverano Diretta streaming Legavolley.tv

(Vecchione-Autuori)

Addetto al Video Check: Crucitti Segnapunti: Morello

Turno di riposo: Maury’s Com Cavi Tuscania

Classifica

Videx Grottazzolina 18

Maury’s Com Cavi Tuscania 14

Roma Volley Club 12

goEnergy Corigliano-Rossano 12

Golem Palmi 12

Menghi Macerata 10

Avimecc Modica 7

Aurispa Alessano 7

Emra Foods Ottaviano 6

Gestioni&Soluzioni Sabaudia 4

BCC Leverano 3

1 incontro in più: Maury’s Com Cavi Tuscania, goEnergy Corigliano-Rossano, Golem Palmi, Avimecc Modica

(Fonte: comunicato stampa)