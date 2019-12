La Vero Volley Monza sfida Sora al PalaYamamay di Busto Arsizio

Di Redazione

Seconda gara casalinga consecutiva per la Vero Volley Monza, che domani, sabato 7 dicembre, alle ore 20.30 (diretta Eleven Sport), ospita sul provvisorio campo di casa del PalaYamamay di Busto Arsizio, la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora per l’undicesima giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020. Dopo due sconfitte consecutive per 3-1, contro Civitanova esterna e Modena tra le mura amiche, l’obiettivo dei monzesi è chiaramente quello di tornare a vincere per alzare il morale e soprattutto non perdere terreno con le prime otto della graduatoria. Ravenna, ottava e lontana tre punti, occupa infatti l’ultimo posto utile per qualificarsi al termine del girone di andata alla Del Monte Coppa Italia, competizione che i monzesi vogliono centrare per la seconda stagione di fila.

Per raggiungere l’obiettivo, quindi, Beretta e compagni cercheranno di portare a casa più punti possibili da queste ultime tre gare prima del giro di boa, che li vedrà di fronte a Sora, appunto, Vibo Valentia in Calabria e Padova in Lombardia. Tre match da affrontare con determinazione e grinta, facendo alzare nuovamente i giri dell’attacco, troppo a fasi alterne contro Modena, e al servizio, arma che la Vero Volley è in grado di utilizzare al meglio quando è in giornata ma che nelle ultime due uscite non è stata costante.

Dall’altra parte della rete di Monza ci sarà una Sora che arriva da un periodo non semplice: per i laziali solo una vittoria per 3-0 contro Vibo Valentia e ben nove sconfitte, di cui una per 3-2 contro Piacenza e sei per 3-0. I sorani, soli sul fondo della classifica con quattro punti, puntano ad invertire la serie negativa appoggiandosi alle fiammate offensive di Joao Rafael e Miskevich e ai muri di Caneschi, tra i migliori interpreti del fondamentale in questo avvio di campionato.

A presentare la gara lo schiacciatore Yacine Louati: “Sora è una bella squadra che, come noi, è a caccia di una vittoria. Sarà una sfida tosta, contro una formazione che può vantare due giocatori molto forti come Joao Rafael e Miskevich. Noi dobbiamo pensare a giocare la nostra pallavolo e fare i punti che stiamo cercando. Contro Modena e Civitanova abbiamo avuto buoni momenti alternati a dei buchi di gioco: se non tieni il ritmo alto per tutta la gara è difficile giocare contro certe squadre. La nostra squadra è giovane, abbiamo anche avuto un cambio di palleggiatore che non ci ha permesso di affinare i meccanismi da subito. La squadra però sta crescendo, trovando il suo equilibrio e sono certo che maturerà presto. Vogliamo entrare in Coppa Italia, quindi concentriamoci gara dopo gara per arrivare a questo obiettivo”.

(Fonte: comunicato stampa)