La Nef Osimo cerca di confermarsi in casa della M2G Group Bari

Di Redazione

La Nef Osimo punta a difendere il primato. I ragazzi di coach Roberto Masciarelli, dopo la vittoria contro Terni, continuano a veleggiare nelle parti nobili di classifica, in coabitazione con il Blueitaly Pineto che non ha ancora osservato il turno di riposo: il prossimo impegno è sicuramente ostico visto che i giallorossi sono attesi dalla trasferta in casa del M2G Group Bari, diretta inseguitrice degli osimani.

Squadra molto temibile quella di coach Salvatore Iaia che può contare su diversi giocatori pericolosi, uno su tutti l’opposto Fabio di Florio, e sull’esperienza di un “monumento” nonchè colonna della nazionale italiana del passato come Matej Černič, arrivato in estate in Puglia.

“Sarà una trasferta molto impegnativa e molto lunga – commenta il libero Alex Carletti – però siamo fiduciosi. Siamo reduci dall’ottima partita contro Terni ed abbiamo riscattato lo stop nel derby di Loreto. Abbiamo fatto un bell’inizio di campionato e cercheremo di tornare da Bari con il punteggio pieno”.

Fischio d’inizio sabato 7 dicembre alle ore 17.30 al Palazzetto Comunale di Carbonara di Bari. Dirige l’incontro la coppia arbitrale Andrea Tavano e Raffaele Mansi.

(Fonte: comunicato stampa)