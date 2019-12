La Bosca S.Bernardo Cuneo è a un bivio: contro Filottrano serve la vittoria

Di Redazione

Domenica 8 dicembre, a quasi un mese di distanza dall’ultima partita casalinga, la Bosca S.Bernardo Cuneo torna a giocare al Pala UBI Banca (ore 17, apertura cancelli e casse ore 15) per la decima giornata di campionato; avversaria di turno la Lardini Filottrano reduce da tre successi consecutivi.

Per le cuneesi, che non vincono dal 27 ottobre scorso e vengono da sei sconfitte consecutive, si tratta di una partita fondamentale. Per muovere la classifica, che vede la Bosca S.Bernardo Cuneo malinconicamente penultima a sei punti, sarà importante dare continuità ai miglioramenti nell’atteggiamento evidenziati nella sconfitta di Bergamo e ridurre al minimo quegli errori in attacco che domenica scorsa non hanno permesso alle biancorosse di portare a casa punti.

Dall’altra parte della rete le ‘gatte’ troveranno una formazione che grazie al filotto di tre vittorie contro Chieri, Brescia e Caserta ha abbandonato la zona retrocessione portandosi a quota 11 punti. Tre successi che evidenziano il momento decisamente positivo della squadra marchigiana, che ha in Nicoletti, Angelina e Partenio un trio di attaccanti in palla ben orchestrate dalla palleggiatrice greca Papafotiou.

Due le ex del confronto, la palleggiatrice della Bosca Beatrice Agrifoglio, che ha vestito la maglia della formazione marchigiana nelle stagioni 2015/2016 e 2017/2018 e la centrale laziale Giulia Mancini, agli ordini di coach Pistola a Cuneo nello scorso campionato. Il bilancio delle sfide della passata stagione è di una vittoria per parte.

Le sensazioni di Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice della Bosca S.Bernardo Cuneo, a due giorni dalla sfida di domenica 8 dicembre: “Si tratta di una partita molto importante per entrambe le squadre. A Bergamo si sono visti segnali confortanti dal punto di vista dell’atteggiamento e della voglia di vincere; in questi giorni stiamo lavorando sia per dare continuità a questo atteggiamento sia per ritrovare le certezze tecniche e tattiche di inizio campionato. Dovremo essere brave a contenere due attaccanti in grande forma come Nicoletti e Angelina e a sfruttare al meglio le nostre armi. Ho dei bellissimi ricordi della mia prima annata a Filottrano, perché era il mio debutto da titolare in Serie A2; nella seconda stagione, in Serie A1, è stato più difficile e ho giocato meno, ma ho dei ricordi positivi del pubblico e della gente di Filottrano. Domenica avremo più che mai bisogno del supporto dei nostri tifosi per uscire da questo periodo difficile: lotteremo su ogni palla, questo posso assicurarlo“.

La partita di domenica 8 dicembre regalerà ai tifosi cuneesi un intrattenimento di alto livello anche fuori dal campo prima e durante il match. Inizierà infatti alle 15.45 lo spettacolo delle cheerleader del Cuneo Team Cheer, che accompagnerà le partite casalinghe della Bosca S.Bernardo anche nel prosieguo della stagione. Lo show contribuirà a rendere ancora più esaltante l’ingresso in campo delle biancorosse e intratterrà gli spettatori anche durante le pause dell’incontro.

Match sponsor sarà Tutela Legale Spa, che per l’occasione offrirà al pubblico buoni sconto che daranno diritto al risparmio del 30% su tutte le polizze di tutela legale che verranno sottoscritte presso l’agenzia Cuneo Alpi Assicurazioni (Cuneo, corso Nizza 102) entro il 27 marzo 2020. Domenica all’ingresso del Pala UBI Banca saranno infine presenti i volontari della sezione AIL di Cuneo “Paolo Rubino” con le tradizionali Stelle di Natale; il ricavato della vendita contribuirà al miglioramento del flusso di lavoro nel Day Hospital dell’Ematologia di Cuneo, un nodo dell’attività di reparto strategicamente molto importante ed allo stesso tempo particolarmente delicato perché coinvolge un elevato numero di persone.

Ad anticipare le numerose iniziative domenicali ci sarà un’anteprima sabato 7 dicembre, quando alle ore 16.45 le biancorosse saranno ospiti del nuovo Dulcioliva shop a Cuneo in via Roma 45 per una golosa merenda. Si tratta del primo punto vendita aperto da Dulcioliva, storica azienda borgarina nota in tutto il mondo che da questa stagione è a fianco del volley in rosa cuneese.

A seguire le giocatrici si concederanno un giro sulla carrozza trainata dai cavalli di Babbo Natale per sostenere la Fondazione Arco, che promuove la ricerca in campo oncologico nella Granda in collaborazione con l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. I tifosi di tutte le età sono invitati a immergersi nell’atmosfera natalizia con le biancorosse, e per alcuni fortunati ci sarà anche la possibilità di salire in carrozza con le ‘gatte’. L’iniziativa si inserisce nel calendario di allestimenti e attività a tema natalizio proposti in piazza Europa e in via Roma da WeCuneo.

(fonte: Comunicato stampa)