Giovani, Sitting e Snow Volley nella nuova puntata di SoloVolley su Radio BustoLive

Di Redazione

Nuova puntata ricca di contenuti per SoloVolley, il programma di Radio BustoLive condotto da Samuele Ferretti, Marco Colombo e Jennifer Velazco, che ogni venerdì alle 20.30 tratta i principali temi del mondo della pallavolo, partendo dalla provincia di Varese per arrivare ai grandi eventi internazionali.

L’ospite in studio della settimana sarà Massimiliano Monaco, responsabile della comunicazione del settore giovanile della Futura Volley Giovani. Al telefono interverranno invece Massimo Beretta, delegato della Federazione Italiana Pallavolo per il Sitting Volley, e Matteo Carlon, responsabile e organizzatore di Snow Volley Italia. Come di consueto, la scaletta prevede anche una breve rubrica settimanale affidata al caporedattore di Volley NEWS, Eugenio Peralta.

SoloVolley può essere seguita in diretta streaming sul sito www.bustolive.it, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube della radio o sulla App gratuita per iOS e Android. Per interagire con la diretta è possibile inviare messaggi Whatsapp al numero 347-3862105.