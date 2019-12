Derby abruzzese dai mille significati tra Blueitaly Pineto e Virtus Paglieta

Di Redazione

E’ arrivata l’ora di dare vita al primo derby abruzzese di stagione. Sabato 7 dicembre, ore 18.30 presso il Palazzetto comunale di via Pertini, la Blueitaly sarà ospite dei “cugini” della Virtus Paglieta.

Dopo essersi incontrate ben due volte nella pre-season, le due formazioni che hanno l’onore di rappresentare l’Abruzzo nel campionato di Serie B, si ritrovano di nuovo. Partita dai mille significati, dove sicuramente le due compagini daranno il massimo per portare a casa questa prima kermesse. I ragazzi allenati da coach Pasquali continuano a lavorare a ritmi serrati in palestra, con la consapevolezza di dover entrare in campo sempre concentrati ,e di essere uniti e concreti in ogni singola gara.

A parlare di questo match è il regista ( 100% pinetese) Mattia Catone: “Quella di sabato è sicuramente una gara dal sapore diverso; essendo un derby è una partita tutta da vivere. Servirà la stessa grinta vista nelle ultime partite, e la stessa determinazione in palestra. Ci stiamo allenando bene, grazie anche al lavoro dello staff tecnico. Fino ad ora il campionato è molto equilibrato, tutte le squadre hanno voglia di dimostrare e questo è un motivo in più per fare bene. Posso dire di essere onorato ad avere in squadra un “pilastro” come Miscio, a parere mio uno dei migliori palleggiatori in circolazione, e di poter essere a disposizione della squadra nei momenti importanti della partita”.

(Fonte: comunicato stampa)