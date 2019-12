Seconda giornata di lavoro della settimana per la Vero Volley Monza

Di Redazione

Solo tecnica pomeridiana per la Vero Volley Monza di Fabio Soli, entrata nella seconda giornata di lavoro della settimana che la accompagnerà alla sfida casalinga, in programma sabato 7 dicembre, alle ore 20.30, sul provvisorio campo del PalaYamamay Busto Arsizio, contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

A tre giornate dal termine del girone di andata la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley va a caccia di un sorriso, il terzo stagionale, per interrompere il momento no delle ultime uscite. Obiettivo non semplice ma alla portata dei monzesi che dall’altra parte della rete troveranno una squadra, quella laziale, che ha finora conquistato una sola vittoria: contro Vibo Valentia, in Calabria, 3-0.

Allenamenti 2 – 8 dicembre 2019, al Seven Infinity Gorgonzola

Lunedì 2 dicembre

Libero

Martedì 3 dicembre

Ore 10.00 – 12.00 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 18.00 – 20.30 Allenamento tecnico

Mercoledì 4 dicembre

Ore 14.00 – 16.30 Allenamento tecnico

Giovedì 5 dicembre

Ore 10.00 – 12.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.15 – 19.30 Allenamento tecnico

Venerdì 6 dicembre

Ore 14.30 – 17.00 Allenamento tecnico

Sabato 7 dicembre

Ore 11.30 – 13.00 Rifinitura al PalaYamamay

Ore 20.30 Vero Volley Monza – Sora (11a giornata andata SuperLega 19-20)

Domenica 8 dicembre

Libero

(Fonte: comunicato stampa)