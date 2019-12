La Sir di Coppa non incanta ma conquista i tre punti: 3-1 sul Benfica

Di Redazione

[CONTENUTO IN AGGIORNAMENTO]

Esordio vincente per la Sir Sicoma Monini Perugia nella fase a gironi della Champions League maschile: la squadra di Heynen fatica più del previsto contro l’esordiente Benfica Lisbona, proveniente dai turni preliminari, ma alla fine si aggiudica l’incontro per 3-1. Nell’altra gara della Pool, il Verva Varsavia di Anastasi ha battuto il Tours per 3-0 (25-15, 25-22, 25-23).

A breve la cronaca completa del match.

Sir Sicoma Monini Perugia-Benfica Lisbona 3-1 (25-18, 24-26, 25-15, 25-19)

Perugia: Piccinelli, Hoogendoorn ne, Ricci (L) ne, Taht 1, Biglino ne, Leon 23, Lanza, Zhukouski, Russo 7, Colaci (L), Atanasijevic 19, De Cecco 1, Plotnytskyi 10, Podrascanin 10. All. Heynen.

Benfica: Oliveira 17, Reis Lopes 3, Wohlfahrtstatter 7, Casas (L), Lucas Gaspar 10, Honore 6, Guerreiro ne, Lopes 4, Sinfronio ne, Soares, Da Silva Violas 3, Japa 8, Araujo Pinheiro, Simoes (L). All. Matz.

Arbitri: Simic (Serbia) e Porzvanik (Slovenia).

Note: Spettatori 2775. Perugia: battute vincenti 16, battute sbagliate 12, attacco 48%, ricezione 54%-30%, muri 11, errori 20. Benfica: battute vincenti 2, battute sbagliate 18, attacco 50%, ricezione 45%-26%, muri 4, errori 28.