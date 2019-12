Al via le Coppe Europee. Perugia debutta in Champions, Civitanova e Trento posticipano

Di Redazione

Iniziano gli impegni Europei per Sir Sicoma Monini Perugia, testa di serie, che è chiamata a partecipare all’edizione 2020 di Champions League. I perugini scenderanno in campo il 4 dicembre in casa, alle ore 20.30 contro il Benfica Lisboa. La prima sfida della pool A, Civitanova – Trento, viene invece posticipata a causa degli impegni della Lube nel Mondiale per Club, con i cucinieri in Brasile dal 3 all’8 dicembre: si giocherà domenica 26 gennaio alle ore 18.00. Le due italiane, quindi, dovranno aspettare la prossima settimana per il debutto in Champions League. Le sfide dei 16esimi di CEV Cup e di Challenge Cup inizieranno la seconda settimana di dicembre e vedranno impegnate rispettivamente la Leo Shoes Modena contro i greci dell’Olympiacos Piraeus e l’Allianz Milano in attesa della vincente del turno di qualificazione tra Erzeni Shijak e Partizani Tirana.

FORMULA CHAMPIONS LEAGUE

Dieci formazioni partecipano alla Fase Preliminare con sfide di andata e ritorno (1st, 2nd e 3rd Round) per la qualificazione alla fase Pool che vedrà protagoniste 20 squadre (18 teste di serie, tra cui le 3 italiane, e 2 qualificate dai preliminari). A seguire, gli scontri diretti con gare di andata e ritorno: i Quarti di Finale e le Semifinali che procederanno la “Super Final”, una gara secca in campo neutro. Le date di gioco s’intendono +/- 1 giorno per la programmazione televisiva.

LA CHAMPIONS LEAGUE SU DAZN

La piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva per la prossima stagione, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League. Dazn schiererà al commento Andrea Zorzi che si alternerà nel ruolo con i giornalisti Marcello Piazzano e Andrea Pratellesi. Grandi protagonisti del mondo della pallavolo anche al commento tecnico con gli ex azzurri Alberto Cisolla e Samuele Papi.

L’edizione 2020 della Champions League vede ai blocchi di partenza, oltre ai Campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, anche la Sir Sicoma Monini Perugia e l’Itas Trentino. Tre rivali che vogliono ribadire l’ottimo momento della pallavolo italiana, coronato pochi mesi fa dalla vittoria dei cucinieri nella Finalissima di Berlino contro Kazan, formazione Russa che aveva dominato il trofeo nelle ultime quattro stagioni, prima che la Lube vincesse il titolo nel 2019.

Ferdinando De Giorgi e la sua Civitanova sono i campioni in carica che, lo scorso 18 maggio, dopo aver compiuto un’epica impresa superando per 3-1 in rimonta i pluri-decorati russi dello Zenit Kazan, sono saliti sul tetto d’Europa sotto il cielo di Berlino alzando il loro secondo trofeo. Infatti, 17 anni fa la Lube venne incoronata regina d’Europa dopo aver battuto i greci dell’Olympiacos Pireo a Opole, in Polonia. I cucinieri, inseriti nella Pool A, anche quest’anno dovranno affrontare un’altra squadra italiana nel proprio girone: l’Itas Trentino. L’appuntamento tra le due compagini italiane, da calendario originale, doveva essere alla prima giornata, ma, a causa della concomitanza con il Mondiale per Club, che la Lube disputa in Brasile, verrà posticipata al 26 gennaio 2020 ore 18.00, all’EuroSuole Forum.Trento è detentore del titolo di campione del Mondiale per Club 2019 disputato in Polonia e vincitore della CEV Cup 2019. Il 2020 sarà tempo di Champions League; parteciperà al torneo per la nona volta nella sua storia e andrà a caccia della sua quinta finale continentale negli ultimi sei anni.

Protagonista del girone D, insieme alla polacca Verva Warszawa Orlen Paliwa, alla francese Tours VB e alla portoghese Benfica Lisboa, la Sir Sicoma Monini Perugia insegue il primo trofeo di sempre alla quinta partecipazione in Champions. Dopo la finale persa a Roma, nel 2017, contro il Kazan, e la medaglia di bronzo conquistata in Russia nella passata stagione contro il Kozle, De Cecco e compagni ci riprovano. Scenderanno in campo il 4 dicembre alle ore 20.30 contro il Benfica Lisboa.

LE 5 POOL

Pool A

Cucine Lube Civitanova (ITA), Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE), Itas Trentino (ITA)

Pool B

Ach Volley Ljubljana (SLO), Berlin Recycling Volleys (GER), Fakel Novy Urengoy (RUS), Kuzbass Kemerovo (RUS)

Pool C

Halkbank Ankara (TUR), Jastrzebski Wegiel (POL), VC Greenyard Maaseik (BEL), Zenit Kazan (RUS)

Pool D

SIR Sicoma Monini Perugia (ITA), Tours VB (FRA), Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL), Benfica Lisboa (POR)

Pool E:

Knack Roeselare (BEL), VfB Friedrichshafen (GER), Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL), Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB)

Il Programma

2020 CEV Champions League – 1a giornata Andata 4th Round

Pool A

Domenica 26 gennaio 2020, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova (ITA) – Itas Trentino (ITA) Diretta streaming DAZN



Pool D

Mercoledì 4 dicembre 2019, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – Benfica Lisboa (POR) Diretta streaming DAZN – Commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi



2020 CEV Champions League – 2a giornata Andata 4th Round

Pool A

Giovedì 12 dicembre 2019, ore 18,00

Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) – Cucine Lube Civitanova (ITA) Diretta streaming DAZN – Commento di Andrea Pratellesi

Giovedì 12 dicembre 2019, ore 20,30

Itas Trentino (ITA) – Fenerbache HDI Sigorta Istanbul (TUR) Diretta streaming DAZN – Commento di Andrea Zorzi e Alberto Cisolla



Pool D

Mercoledì 11 dicembre 2019, ore 20.00

Tours VB (FRA) – Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) Diretta streaming DAZN – Commento di Marcello Piazzano e Alberto Cisolla



2020 CEV Cup

LA FORMULA

La formula prevede una fase ad eliminazione suddivisa in Sedicesimi, Ottavi, Quarti di Finale con 23 squadre al via, più altre 8 eliminate durante la Fase Preliminare della 2020 Champions League. Al termine di questa fase le quattro vincenti accederanno alla fase finale, composta da Semifinali e Finali. Tutti i turni si giocheranno in gare di andata e ritorno.

PARTECIPA

Leo Shoes Modena (dai 16esimi di Finale)

Sono tante le ragioni per cui la Leo Shoes Modena, unica rappresentante italiana nel tabellone, punterà concretamente alla CEV Cup. I canarini non hanno mai messo in bacheca questo trofeo, un’avventura continentale di spessore darebbe il giusto slancio al nuovo tecnico Andrea Giani e il sestetto modenese, in cerca di riscatto, sulla carta figura tra i Club più competitivi della manifestazione. Il team emiliano è reduce da una campagna europea senza squilli e vuole rifarsi a partire dal match d’esordio nel Peloponneso contro l’Olympiacos Piraeus, il 12 dicembre 2019, ore 17.00 (ore italiane). Nell’ultima edizione della Champions League, pur lottando alla pari, i modenesi sono usciti di scena anzitempo piazzandosi al terzo posto nella stessa Pool della Cucine Lube Civitanova.

Il Programma

2020 CEV CUP – Andata 16esimi di Finale

Giovedì 12 dicembre 2019, ore 17.00 (ore italiane)

Olympiacos Piraeus (GRE) – Leo Shoes Modena (ITA)



2020 CEV CUP – Ritorno 16esimi di Finale

Giovedì 12 dicembre 2019, ore 20.30

Leo Shoes Modena (ITA) – Olympiacos Piraeus (GRE)



2020 Challenge Cup

LA FORMULA

La 2020 Challenge Cup vede 40 squadre al via. 16 di queste partecipano al 2nd Round, fase di qualificazione che consentirà alle 8 squadre vincenti di raggiungere le altre 24 ai sedicesimi di Finale. Seguono Ottavi e Quarti di finale, composta da Semifinale e Finali. Tutti i turni si giocheranno in gare di andata e ritorno.

PARTECIPA

Allianz Milano (dai 16esimi di Finale)

Per la prima volta nella propria storia l’Allianz Milano partecipa ad una manifestazione europea: la squadra affidata a Roberto Piazza, rientrato in Italia dopo due stagioni in Polonia, si presenta ai Sedicesimi di Finale della Challenge Cup. L’esordio del Club nella manifestazione continentale è in programma nelle giornate tra il 10 e il 12 dicembre in trasferta, a domicilio della vincente dello scontro tra le due albanesi, Erzeni Shijak – Partizani Tirana, in programma mercoledì 4 dicembre.



I meneghini vogliono farsi valere nella competizione ed emulare le squadre italiane che si sono messe in luce negli ultimi anni. La Calzedonia Verona ha vinto il trofeo nell’annata 2015/2016, mentre nel 2017/2018 a mettere la firma nell’albo è stata la Bunge Ravenna. Lo scorso anno a tenere alta la bandiera tricolore è stato il consorzio Vero Volley Monza, stoppato nella finalissima in Russia. Il sestetto brianzolo ha dominato ai Sedicesimi gli estoni del Parnu e agli Ottavi i serbi della Stella Rossa di Belgrado. Ai Quarti, un’altra passerella trionfale con gli sloveni del Calcit Volley Kamnik. Al cardiopalma il passaggio del turno in rimonta nella Semifinale contro i portoghesi del SC Portugal Lisboa, ma non c’è stato nulla da fare nella resa dei conti con il Belogorie Belgorod nonostante la vittoria casalinga al tie break nel turno di andata.

Il Programma

2020 Challenge Cup – Andata 16esimi di Finale

In data e orario da definire (tra 10 e 12 dicembre 2019)

(Erzeni Shijak/Partizani Tirana) – Allianz Milano (ITA)



2020 Challenge Cup – Ritorno 16esimi di Finale

Giovedì 19 dicembre 2019, ore 20.00

Allianz Milano (ITA) – (Erzeni Shijak/Partizani Tirana)



(Fonte: comunicato stampa)