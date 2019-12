Talmassons vince al quinto contro Cutrofiano

Di Redazione

La CDA conquista un’importantissima vittoria a Cutrufiano in Salento che da morale e concretezza al suo percorso di crescita.

Le ragazze di Guidetti hanno giocato una gara dove hanno dovuto sempre rimontare le avversarie dimostrandosi poi più lucide nel tie break decisivo. Questo dimostra la caparbietà e la determinazione di Gomiero e compagne: qualità importanti per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Per la cronaca ancora una volta la coppia Joly/Gomiero 28 e 24 punti ha fatto la differenza in casa CDA, mentre tra le ospiti top score come all’andata Kajalina con 32 punti.

Nel prossimo turno Talmassons ospiterà la capolista incontrastata Marignano, ancora imbattuta, in una gara spettacolare.

Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni a sostenere le ragazze di Guidetti che, sicuramente ci metteranno tanto cuore e determinazione per ribaltare un pronostico che sembra scontato.

(Fonte: comunicato stampa)