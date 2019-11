Scandicci attende la “rivelazione” Busto per un incontro dal gusto di big match

Di Redazione

Dopo l’importante vittoria contro la Lokomotiv Kaliningrad che ha rilanciato la Savino Del Bene Scandicci in testa al Girone B di Champions League, le ragazze di coach Mencarelli vogliono rilanciarsi anche in campionato.

Domenica alle 17.00, Lucia Bosetti e compagne sfideranno la Unet E-Work Busto Arsizio seconda forza del campionato tra le mura del Palazzetto dello Sport di Scandicci.

Dopo la brutta sconfitta di Conegliano, Scandicci ha bisogno di tornare alla vittoria per rilanciarsi in classifica e per riportare la gioia anche tra le mura amiche. Il Palazzetto di Via Rialdoli raggiungerà il terzo sold-out stagionale, infatti, ad oggi restano in vendita solo cinquanta biglietti.

L’avversaria, allenata dall’esperto Stefano Lavarini, sta vivendo un momento vincente nonostante i tanti infortuni, infatti dopo un avvio a rilento ha risalito la classifica fino ad insidiare la capolista Conegliano.

EX E PRECEDENTI: Gli unici due ex sono nella Savino Del Bene Scandicci. Uno è proprio l’head coach Marco Mencarelli a Busto dal 2015 al 2019 e l’altra l’olandese Lonneke Sloetjes in Lombardia tra il 2013 e il 2014. Quello di domenica sarà l’undicesima gara tra Scandicci e Busto Arsizio con 7 vittorie toscane e tre lombarde. In terra scandiccese è stata solo una la vittoria delle farfalle quando nel 2016 si imposero per 2-3. L’ultimo incontro è terminato 3-2.

LE PAROLE DI COACH MENCARELLI: “Busto è la mia ex squadra, è la mia prima volta che in mia carriera mi trovo in una situazione simile perché ho sempre allenato le nazionali, è la prima volta che la vivo anche dal punto di vista emotivo. Sono uno che distingue l’affetto per le persone e non per le entità. Sarà curioso giocare contro lo staff e le ragazze, giocare in una situazione di questo genere. Mi aspetto una Savino Del Bene che confermi i progressi ed i segnali di crescita che ci hanno accompagnato e non vedo per quale motivo dobbiamo fermare questo progresso che sta soddisfacendo le mie aspettative e quelle delle ragazze.

LE AVVERSARIE: Coach Lavarini potrebbe scegliere Orro opposta a Lowe, Bonifacio-Washingtin al centro mentre la coppia Gennari-Herbots agirà in banda con Leonardi come libero.

IN TV – La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Unet E-Work Busto Arsizio sarà trasmessa gratuitamente in Italia sulla piattaforma PMG Sport. Andando sul sitowww.pmgsport.it si aprirà un player dove sarà possibile selezionare l’incontro. Altrimenti, si potrà andare sulla piattaforma LVFTV (www.lvftv.com) e accedere con le vecchie credenziali all’incontro. La partita sarà tramessa entrando nella sezione Sport anche su Repubblica.it e su Sport.it. Novità della domenica, questa gara sarà trasmessa anche in diretta su SportMediaset.

(Fonte: comunicato stampa)