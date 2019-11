Sabato di anticipi in Serie A3: spiccano Motta-Fano e Roma-Corigliano

Di Redazione

Nel Girone Bianco Porto Viro si gode la vetta solitaria, mentre nel Girone Blu sul trono è seduta Grottazzolina. È trascorsa la prima metà del girone di andata in Serie A3 Credem Banca. In campo si sono visti parecchi atleti esperti e titolati, ma anche baby come l’opposto Gabriele D’Ambrosio, classe 2004 della ViViBanca Torino, che domenica all’esordio nella categoria ha firmato il suo primo punto da “senior”.

GIRONE BIANCO

Sabato alle 20.30 apertura con un match da piani alti, HRK Motta di Livenza-Gibam Fano, e con UniTrento – GoldenPlast Civitanova, sfida tra le seconde squadre di Trentino Volley e Lube Volley. Domenica alle 18.00 la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, forte del secondo posto, ospita la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, sempre a punti nelle ultime quattro giornate. Alla stessa ora la capolista Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro ospita la Tipiesse Cisano Bergamasco, a secco di punti esterni. La ViViBanca Torino deve togliere il segno zero con la Mosca Bruno Bolzano, penultima a quota 4. L’Invent San Donà di Piave vuole tornare al successo con la Gamma Chimica Brugherio, reduce dalla prima gioia interna.

7a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 30 novembre ore 20.30

HRK Motta di Livenza – Gibam Fano

UniTrento – GoldenPlast Civitanova

Domenica 1 dicembre ore 18.00

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Tipiesse Cisano Bergamasco ViViBanca Torino – Mosca Bruno Bolzano

Invent San Donà di Piave – Gamma Chimica Brugherio

Classifica

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 16, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 13, GoldenPlast Civitanova 12, HRK Motta di Livenza 12, Gibam Fano 11, UniTrento 9, Tipiesse Cisano Bergamasco 9, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 9, Invent San Donà di Piave 8, Gamma Chimica Brugherio 5, Mosca Bruno Bolzano 4, ViViBanca Torino 0

GIRONE BLU

Sabato 30 novembre partenza a razzo con tre match alle 18.00: Roma Volley Club in casa dopo il turno di riposo per sfidare la goEnergy Corigliano Rossano, seconda della classe, Emra Foods Ottaviano in cerca di riscatto con la capolista Videx Grottazzolina. La Golem Palmi vuole tenere a distanza l’Aurispa Alessano, che va in Calabria a caccia del sorpasso in classifica. Domenica alle 18.00, al PalaMalè, Maury’s Com Cavi Tuscania in cerca della quinta vittoria con la Gestioni&Soluzioni Sabaudia, penultima in classifica. Alle 20.30 la Menghi Macerata insegue il terzo successo di fila e sfida l’Avimecc Modica,a secco da tre gare. Riposa la BCC Leverano.

7a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Blu

Sabato 30 novembre, ore 18.00

Roma Volley Club – goEnergy Corigliano-Rossano

Emra Foods Ottaviano – Videx Grottazzolina

Golem Palmi – Aurispa Alessano

Domenica 1 dicembre, ore 18.00

Maury’s Com Cavi Tuscania – Gestioni&Soluzioni Sabaudia

Domenica 1 dicembre, ore 20.30

Menghi Macerata – Avimecc Modica

Turno di riposo: BCC Leverano

Classifica

Videx Grottazzolina 15, goEnergy Corigliano-Rossano* 12, Maury’s Com Cavi Tuscania* 11, Menghi Macerata 10, Roma Volley Club 9, Golem Palmi* 9, Aurispa Alessano 7, GIS Ottaviano 6, Avimecc Modica* 4, Gestioni&Soluzioni Sabaudia 4, BCC Leverano* 3.

*Una partita in più

(fonte: Comunicato stampa)