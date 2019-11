Ottima partenza nel girone di ritorno per il Club Italia: 3-1 su Olbia

Di Redazione

Il girone di ritorno si apre con una netta vittoria del Club Italia CRAI per 3-1 (19-25, 25-11, 25-23, 25-22) sulla Geovillage Hermaea Olbia. Le ragazze di coach Massimo Bellano dopo un avvio faticoso – il primo set è stato conquistato dalle avversarie – hanno poi imposto il proprio ritmo e il proprio gioco lasciando pochi margini alle avversarie.

Per l’avvio di gara il tecnico federale ha schierato il sestetto composto da Gardini, Kone, Frosini, Populini, Graziani, Pelloia e il libero Panetoni.

Per Olbia, l’allenatore Emiliano Giandomenico, ha invece scelto Bonciani, Emmel, Barazza, Fiore, Maruotti, Angelini e il libero Caforio (L).

Presenta alla partita, disputata al Centro Federale Pavesi di Milano, anche il presidente Fipav Pietro Bruno Cattaneo.

CRONACA – Parte bene il Club Italia che si porta sul +2 (4-2) e tiene a distanza le avversarie. Pronta la reazione di Olbia che pareggia i conti (6-6) mantiene il passo e allunga (13-18). Il time out chiamato dal tecnico Bellano ha l’effetto sperato (16-19) ed è il suo omologo a decidere di ricorrere allo stop al gioco. Le ospiti trovano il break decisivo e chiudono a proprio favore la prima frazione (19-25).

In avvio di secondo set partenza fulminea del Club Italia CRAI che si porta sul +6 (7-1) e allunga arrivando a +10 (14-4). L’avanzata delle azzurrine prosegue: due ace consecutivi di Populini valgono il +13 (19-6). Olbia non riesce a reagire e le ragazze allenate dal tecnico Massimo Bellano possono agevolmente chiudere il set a proprio favore e ristabilire così la parità sull’1-1 (25-11).

E’ l’equilibrio a caratterizzare per un lungo tratto la terza frazione (7-7). Le azzurrine trovano lo spunto giusto per il primo allungo e si portano sul +2 (10-8), ma è pronta la reazione delle ospiti che pareggiano (10-10). La solidità in seconda linea di Panetoni, il buon rendimento della squadra in tutti i fondamentali permette alle giovani atlete della formazione federale di imporre il proprio ritmo alla gara (18-13). Il time out chiamato dal tecnico Emiliano Giandomenico non dà il risultato sperato: le azzurrine continuano a macinare gioco e punti (21-13). Olbia prova a riavvicinarsi (23-19), ma sono le ragazze del Club Italia a chiudere il set a proprio favore e a portarsi in vantaggio sul 2-1 (25-23).

Partenza lancia di Olbia in avvio di quarta frazione (1-5). Il time out di coach Bellano sortisce l’effetto sperato e le azzurrine ricominciano a realizzare punti (3-5). Cambio in regia per il Club Italia CRAI: fuori Pelloia dentro Monza. La formazione ospite riesce a contenere la manovra delle padrone di casa e allunga il passo (5-10). Pronta la reazione delle giovani della formazione federale che si riavvicinano (9-10) e mantengono il passo (13-14). La gara torna in equilibrio (14-14) e si procede punto a punto (19-19). Sono le azzurrine a trovare lo spunto giusto nel finale e a chiudere set e partita a proprio favore (25-22).

CLUB ITALIA CRAI-GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 3-1 (19-25, 25-11, 25-23, 25-22)

CLUB ITALIA CRAI: Gardini 13, Kone 13, Frosini 13, Populini 10, Graziani 8, Pelloia 4; Panetoni (L), Bassi 2, Sormani, Monza, Omoruyi. Ne: Trampus, Ituma. All. Bellano.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Bonciani, Emmel 7, Barazza 6, Fiore 17, Maruotti 8, Angelini 4; Caforio (L), Filacchioni, Moltrasio 1, Formaggio 4. Ne: Montesu, Poli. All. Giandomenico.

DURATA SET: 24’, 22’, 28’, 27’.

ARBITRI – Paolo Scotti e Antonio Gaetano

(Fonte: comunicato stampa)