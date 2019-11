Trentino Itas, ufficiali date ed orari di gioco: esordio il 12 dicembre alla BLM Group Arena col Fenerbahce

Di Redazione

La CEV, in accordo con le singole Società e le Federazioni Nazionali, ha ufficializzato date ed orari di svolgimento delle partite della fase a gironi della 2020 CEV Champions League.



Il cammino della Trentino Itas nella Pool A del massimo trofeo continentale, vinto tre volte fra 2009 e 2011, prenderà il via giovedì 12 dicembre alle 20.30 alla BLM Group Arena contro i turchi del Fenerbahce, una settimana dopo tutte le altre squadre.



Il match in casa della Cucine Lube Civitanova della prima giornata è stato infatti posticipato a domenica 26 gennaio per consentire ai marchigiani di disputare proprio durante la prossima settimana il Mondiale per Club. Nel contempo, la Lega Pallavolo Serie A ha anche disposto lo spostamento di Calzedonia Verona-Itas Trentino (prevista originariamente proprio per domenica 26 gennaio) a mercoledì 26 febbraio alle ore 20.30.

Le altre partite casalinghe (tutte comprese nell’abbonamento stagionale) della Pool A si giocheranno sempre di giovedì: il 19 dicembre contro i cechi del Budejovice ed il 13 febbraio proprio contro Civitanova.



Questo, nel dettaglio, il calendario completo di orari di gioco che attenderà la Trentino Itas nel raggruppamento A della prima fase di 2020 CEV Champions League:

1ª giornata – 26 gennaio 2020, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova-Trentino Itas

2ª giornata – 12 dicembre 2019, ore 20.30

Trentino Itas-Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul

3ª giornata – 19 dicembre 2019, ore 20.30

Trentino Itas-Jihostroj Ceske Budejovice

4ª giornata – 30 gennaio 2020, ore 16.00

Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul-Trentino Itas

5ª giornata – 13 febbraio 2020, ore 20.30

Trentino Itas-Cucine Lube Civitanova

6ª giornata – 19 febbraio 2020, ore 17.00

Jihostroj Ceske Budejovice-Trentino Diatec

(Fonte: comunicato stampa)