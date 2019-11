Futura di scena a Torino nell’anticipo della prima giornata di ritorno

Di Redazione

Anticipo in trasferta per la Futura Volley Giovani, determinata nel voler trovare i primi punti fuori dal San Luigi: Cialfi e compagne approcciano la prima giornata del girone di ritorno con la certezza di affrontare un match difficile, ma con la consapevolezza di non poter più essere sottovalutate da nessuno.

In casa bustocca c’è grande concentrazione: la sofferta vittoria contro Marsala ha rilanciato le quotazioni biancorosse in classifica (agguantato il settimo posto in coabitazione con Roma, avversaria del turno in programma l’8 Dicembre) e dato seguito alle buone prestazioni che si susseguono ormai da 5 match, ma atlete e staff sanno di non poter abbassare la guardia in un momento topico della stagione regolare.

Coach Matteo Lucchini è il primo a riconoscere i risultati del gran lavoro svolto insieme alle ragazze in questo periodo, ponendo l’accento sugli evidentissimi miglioramenti delle sue giocatrici: “Queste nove giornate ci hanno aiutato ad acquisire i ritmi partita richiesti da questo campionato, ma soprattutto a strutturarci mentalmente: tante delle cose che facciamo sono frutto di una grande motivazione, e con la medesima motivazione dovremo giocare anche sabato, cercando di mettere a frutto il lavoro sviluppato in settimana“.

Gli fa eco il libero biancorosso Barbara Garzonio, autrice di un torneo in crescita esponenziale, che analizza la svolta stagionale partita dalla sfida contro Mondovì: “Cosa sia scattato di preciso non lo so, ma senza presunzione posso dire che siamo una delle squadre in Serie A che lavora di più: passiamo tantissime ore in palestra, e di certo questi sacrifici pagano nel lungo periodo in termini di prestazioni e di unità d’intenti. Avere la consapevolezza di giocare bene, poi, ci sta spingendo a fare sempre meglio“.

Le biancorosse dovranno viaggiare in direzione Torino, nella trasferta più agevole – dal punto di vista logistico – della prima parte di stagione, per affrontare le padrone di casa del CUS Barricalla, quinte in graduatoria con 14 punti grazie ai 5 successi ottenuti e a contatto in classifica con Macerata (15) e Montecchio (13).

La formazione di coach Mauro Chiappafreddo è stata giustiziera della Futura proprio nella giornata d’esordio delle bustocche in Serie A2, grazie ad uno 0-3 che ha gelato il San Luigi; le Cocche, sopraffatte dalla maggiore esperienza in categoria delle avversarie oltre che dalla vena offensiva di Vokshi e Michieletto, cercheranno quindi vendetta nel capoluogo piemontese.

Prosegue coach Lucchini: “Sabato è una partita da bollino rosso, ma ci presentiamo in maniera molto differente dall’andata: l’obiettivo è quello di portare a casa dei punti in trasferta, è necessario provarci perchè dobbiamo pensare di poter muovere la classifica in ogni giornata disponibile.

Non sarà facile perchè giocare al PalaRuffini è molto complicato, in più il CUS in casa è un osso duro; dovremo innanzitutto essere sintonizzati sullo stesso canale che ci ha permesso di giocarcela sia a Ravenna che a Montecchio, ed uscire dal prossimo match con la consapevolezza di aver dato tutto ciò che si sarebbe potuto dare“.

Un rispetto per l’avversario, unita a una fiducia di fondo, che sgorga anche dalle parole di Garzonio: “Torino è una squadra molto difficile da affrontare, il suo gioco potrebbe definirsi semplice ma tremendamente efficace: lavorano molto bene in difesa e possiedono una formazione senza punti deboli, soprattutto giocano in un palasport enorme che per noi costituirà una ulteriore difficoltà.

Sono però convinta che la partita sarà diversissima rispetto a quella dell’andata: abbiamo acquisito sicurezza nei nostri mezzi, per questo ci recheremo in trasferta per cercare di fare risultato“.

Il match, quindi, si svolgerà nel classico orario di campionato ma con un giorno di anticipo: appuntamento alle ore 17.00 di domani, sabato 30 Novembre, presso il PalaRuffini di Torino (viale Bistolfi 10).



CURIOSITA’ STATISTICHE

Quello tra Torino e Futura è il secondo confronto in assoluto, ovviamente dopo quello della prima giornata di campionato: in quell’occasione le piemontesi raggiunsero la loro unica vittoria piena in trasferta del 2019/20, costringendo contemporaneamente le padrone di casa alla peggiore prestazione offensiva dell’anno (28%, bissato nell’infausta trasferta di Macerata).

Di contro, Busto tenterà sabato di mantenere alta l’efficienza a muro andata abbondantemente in doppia cifra nelle ultime uscite: i 41 block-in messi a segno nei due turni precedenti (18 a Montecchio, 23 contro Marsala) rappresentano la migliore prestazione del girone.



Piccolo “milestone” molto vicino per Aurora Pistolesi: alla schiacciatrice biancorossa, attualmente vice-bomber alle spalle di Latham (126), manca una marcatura per raggiungere i 100 punti stagionali.



GLI ALTRI MATCH DELLA 10^ GIORNATA

Acqua&Sapone Roma – Delta Informatica Trentino

Roana Cbf HR Macerata – Lpm Bam Mondovì

Olimpia Teodora Ravenna – P2P Smilers Baronissi

Ipag Montecchio – Sigel Marsala

