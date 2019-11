Omar Biglino: “È stato bellissimo entrare in campo davanti a tutti quei tifosi”

Di Redazione

Pensa già al futuro la Sir Safety Conad Perugia.

Archiviato il successo di ieri sera con Sora, il quinto consecutivo e da tre punti in campionato, per i Block Devils è tempo di cominciare a preparare il prossimo match, la sfida d’alta quota in trasferta di domenica contro l’Itas Trentino.

Match certamente ad alto tasso di difficoltà che Perugia affronta con il vento in poppa, reduce da una bella serie di risultati e con la consapevolezza di essere in crescita e di poter contare su una rosa di grande livello.

Lo ha dimostrato la partita di ieri sera con Sora che ha visto protagonisti alcuni giocatori, vedi l’Mvp Plotnytskyi, finora meno impiegati da coach Heynen.

Una partita che si chiude definitivamente con le parole di due protagonisti.

“Con Sora era importante vincere per arrivare alla sfida di Trento nel migliore dei modi”, spiega Roberto Russo. “La mia prova? Sono contento, faccio sempre il massimo e ieri è andata bene, ma il merito è di tutta la squadra. Domenica ci aspetta una partita difficile, andiamo a Trento carichi e con la consapevolezza di essere forti. Loro sono una squadra fortissima, una delle migliori del campionato. Daremo il massimo cercando di portare a casa i tre punti”.

“A questo giro mi toccano le paste in allenamento!”, sorride Omar Biglino che ieri ha bagnato nel migliore dei modi il suo esordio da titolare in Superlega. “Battute a parte, è stato bellissimo entrare in campo davanti a tutti quei tifosi. All’inizio ero un po’ teso, poi ho rotto il ghiaccio ed è stato molto bello. L’intesa con De Cecco? Con Lucio per un centrale è facile, basta far andare il braccio e lui te la mette lì. Ieri era importante vincere e lo abbiamo fatto bene. Alcuni ragazzi hanno potuto riposare ed ora ci carichiamo per Trento”.

DOMANI POMERIGGIO ALEKSANDAR ATANASIJEVIC PROTAGONISTA DELLA CONFERENZA STAMPA PREPARTITA TRENTO-PERUGIA

Sarà l’opposto bianconero Aleksandar Atanasijevic il protagonista della conferenza stampa prepartita Trento-Perugia domani pomeriggio alle ore 15:30 presso la sala conferenze del PalaBarton.

Il tecnico dei Block Devils risponderà alle domande della stampa e degli organi di informazione sul momento in casa bianconera, sul big match di domenica contro l’Itas Trentino ed anche sull’esordio di Perugia nella fase a gironi della Champions League in programma mercoledì 4 dicembre in casa contro il Benfica Lisbona.

IL DOTT. FABRIZIO RAGUSA ENTRA NELLO STAFF SANITARIO DEI BLOCK DEVILS!

Si arricchisce lo staffo sanitario della Sir Safety Conad Perugia. Dopo essere stato finora un collaboratore esterno, da questa settimana entra a far parte a tutti gli effetti dello staff sanitario dei Block Devils il Dott. Fabrizio Ragusa.

Ragusa è stato fortemente voluto dallo staff medico in accordo con il presidente Gino Sirci.

“Fabrizio rappresenta un valore aggiunto per questo staff”, precisa il responsabile ortopedico della squadra Dott. Ermanno Trinchese. “Conosciamo benissimo Fabrizio per la sua preparazione scientifica e per le sue qualità professionali, per i suoi trascorsi con società sportive prestigiose come Milan e Perugia e per aver trattato con successo atleti di ogni categoria fino a rinomati professionisti.

In accordo con il responsabile dello staff medico Dott. Giuseppe Sabatino e con il Prof. Auro Caraffa – continua il Dott. Trinchese – abbiamo individuato in Fabrizio Ragusa il professionista in grado di completare lo staff sanitario”.

Ragusa collaborerà con i validissimi fisioterapisti già presenti nello staff, Tommaso Brunelli e Francesco Zappelli, con il massaggiatore Emilio Giusti e si occuperà della parte osteopatica, riabilitativa e della prevenzione secondo le indicazioni dello staff medico.

ECCO IL NOME DEL PRIMO AVVERSARIO DELLA SIR SICOMA MONINI IN CHAMPIONS LEAGUE! MERCOLEDÌ AL PALABARTON ARRIVA IL BENFICA LISBONA!

È ufficiale il nome della quarta squadra che farà parte della Pool D di Champions League e che sarà, mercoledì 4 dicembre al PalaBarton alle ore 20:30, il primo avversario della Sir Sicoma Monini Perugia nella fase a gironi della massima competizione per club a livello continentale.

A dar battaglia la prossima settimana a Pian di Massiano ci saranno i portoghesi del Benfica Lisbona che hanno acquisito il pass per la Pool D dopo un percorso netto nei preliminari (sei vittorie su sei partite) dove hanno eliminato in rapida successione i bosniaci del Mladost Brcko, i montenegrini dell’OK Budva ed i croati del Mladost Zababria.

DA DOMANI PREVENDITA PER IL MATCH DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE PERUGIA-LISBONA

Prende il via domani la prevendita per il prossimo match casalingo dei Block Devils, il primo turno della Pool D di Champions League che vedrà la Sir Sicoma Monini Perugia affrontare mercoledì 4 dicembre alle ore 20:30 al PalaBarton i portoghesi del Benfica Lisbona.

La prevendita aprirà domani venerdì 29 novembre alle ore 12:00 e sarà attiva on-line direttamente dal link https://sirsafetyperugia.vivaticket.it/, nei punti vendita vivaticket abilitati (per info https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) e presso l’outlet della Sir Safety System (Santa Maria degli Angeli, Via dei Fornaciai 9 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00).

Di seguito tutti i prezzi dei biglietti suddivisi in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione. Il prezzo è già comprensivo di costi di prevendita e commissioni.

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 45,00

Ridotto (4-12 anni): € 32,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 40,00

Ridotto (4-12 anni): € 27,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 34,00

Ridotto (4-12 anni): € 23,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 34,00

Ridotto (4-12 anni): € 23,00

CURVA SAN MARCO

Intero: € 20,00

Ridotto (4-12 anni): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO

Intero: € 20,00

Ridotto (4-12 anni): € 14,00

Si comunica che i bambini da 0 a 4 anni (non compiuti) usufruiranno dell’ingresso gratuito, ma non avranno diritto al posto a sedere in nessuno dei settori del PalaBarton. Per assicurare il posto a sedere si potrà naturalmente usufruire della riduzione 4-12 anni.

La società fa inoltre presente che per poter scegliere il posto numerato nelle zone Tribuna Vip, Distinti, Gradinate II° Anello e Curva San Marco è necessario acquistare i biglietti in prevendita con le modalità indicate. Facendo invece l’acquisto in biglietteria il giorno della partita i biglietti verranno assegnati automaticamente e non ci sarà la possibilità di scegliere il posto.

