Itas Trentino: da venerdì al lavoro per il big match di domenica con Perugia

Di Redazione

L’Itas Trentino è rientrata all’ora di pranzo dal Lazio, dove mercoledì sera ha conquistato la settima vittoria su nove partite di regular season SuperLega Credem Banca 2019/20 sin qui giocate. Dopo il 3-1 in casa della Top Volley, i gialloblù riprenderanno ad allenarsi nel pomeriggio di venerdì per iniziare a preparare il prossimo appuntamento, in programma già domenica 1 dicembre alla BLM Group Arena alle ore 16.45 contro la Sir Safety Conad Perugia. In quell’occasione verranno nuovamente valutate le condizioni di Aaron Russell che, pur prendendo parte alla trasferta in terra pontina, aveva dovuto rinunciare a scendere in campo perché colpito da un attacco influenzale.



Lo staff medico e tecnico di Trentino Volley proverà a recuperare lo schiacciatore statunitense per il big match contro la sua ex squadra, che originariamente era stato messo in calendario per il 22 dicembre (13° turno di regular season) ma che invece si giocherà già nel primo giorno dell’ultimo mese del 2019 per consentire alla Cucine Lube Civitanova di disputare in Brasile il Mondiale per Club 2019. Per questo motivo infatti la sfida con i marchigiani (inizialmente prevista per l’1 dicembre) si giocherà alla BLM Group Arena proprio domenica 22.

(Fonte: comunicato stampa)