GoldenPlast Civitanova, coach Rosichini presenta l’anticipo a Trento: “Sarà una trasferta tosta”

In arrivo la prima tappa del doppio turno esterno. Nell’anticipo di sabato 30 novembre, alle 20.30, valevole per la 7a giornata di andata del Girone Bianco in Serie A3 Credem Banca, la GoldenPlast Civitanova sarà di scena all’arena coperta PalaSanbapolis di Trento per sfidare l’UniTrento delle stelle giovanili. Non sarà solamente una semplice partita di Regular Season, ma si tratterà della prima storica sfida in Serie A tra le seconde squadre di due colossi come Trentino Volley e Lube Volley. Domenica 8 dicembre alle 18.00, invece, i biancazzurri saranno impegnati nel quartier generale della Tipiesse Cisano Begamasco per l’ottavo turno.

Reduce dalla terza vittoria consecutiva, grazie al 3-1 interno contro l’Invent Motta di Livenza, in classifica il team marchigiano di Gianni Rosichini è terzo e ha 12 punti come la HRK Motta di Livenza, ma con un miglior quoziente set. I padroni di casa dell’Unitrento sono sesti con 9 punti all’attivo, in coabitazione con la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, ma vengono da due sconfitte. Dopo la netta battuta d’arresto interna con la capolista Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro è arrivata la beffa esterna al tie break contro la Gamma Chimica Brugherio. I trentini sono giovani, talentuosi e spregiudicati, come hanno dimostrato andando sempre a punti nelle trasferte disputate e vincendone due su tre.

Coach Gianni Rosichini: “Sarà una trasferta tosta, a partire dalle ore di pullman. La buona notizia è che Sanfilippo si è allenato col gruppo. I trentini hanno perso qualche match, ma sempre lottando molto. Si tratta di tutti giovani abituati a vincere e a giocare finali come la Junior League, quindi dobbiamo prepararci a un match che potrebbe diventare logorante contro rivali validi come Michieletto. E’ inevitabile che ci sia una rivalità di fondo perché molti componenti delle due squadre si sono affrontati più volte nelle giovanili in questi anni e nessuno vorrà sfigurare. Per noi è importante trovare una continuità in trasferta, dopo i 3 punti presi a Torino. Ci piacerebbe centrare i poker di vittorie consecutive in Regular Season. Ci confrontiamo con qualche acciacco fisiologico, soprattutto chi ha sostenuto doppi allenamenti svolgendo sedute con noi e con la Cucine Lube Civitanova. Ci saranno tutti tranne il libero Giorgini, impegnato con la Serie C”.

GLI AVVERSARI: Dopo il terzo posto ottenuto nel Girone B della Serie B, la squadra U21 di Trentino Volley sta disputando (da ripescata) per la prima volta il Campionato di Serie A con un progetto unico nel suo genere. Oltre a essere title sponsor, l’Università di Trento lavora a stretto contatto con il Club campione del mondo per portare avanti questo tipo di esperienza, offrendo l’opportunità ai giocatori della rosa (tutti studenti, otto di loro iscritti ai corsi universitari) di sviluppare la doppia carriera di giocatore e universitario in parallelo. In campo la squadra affidata a Francesco Conci vuole conquistare la salvezza, facendo affidamento anche a tre freschi Campioni del Mondo Under 19 con la maglia dell’Italia Pre-Juniores (gli schiacciatori Michieletto, Pol e Magalini), ma soprattutto cercando di crescere gara dopo gara a livello di esperienza e di fisico per reggere l’impatto con la terza categoria nazionale. I prospetti migliori in futuro potrebbero essere protagonisti in SuperLega con la maglia dell’Itas Trentino, abituata a lanciare in prima squadra i talenti cresciuti nel proprio vivaio.

ARBITRI: Angelo Santoro di Varese e Piera Usai, nativa di Cagliari, ma del comitato di Milano-Monza-Lecco.

PRECEDENTI: Nessun precedente in Serie A.

IL MATCH IN TV: La gara sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv (www.legavolley.tv), sito a cura di GeniusLive.

7a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 30 novembre 2019, ore 20.30

HRK Motta di Livenza – Gibam Fano Diretta Legavolley.tv

UniTrento – GoldenPlast Civitanova Diretta Legavolley.tv

Domenica 1 dicembre 2019, ore 18.00

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Diretta Legavolley.tv

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – Tipiesse Cisano Bergamasco Diretta Legavolley.tv

ViViBanca Torino – Mosca Bruno Bolzano Diretta Legavolley.tv

Invent San Donà di Piave – Gamma Chimica Brugherio Diretta Legavolley.tv



Classifica Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 16, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 13, GoldenPlast Civitanova 12, HRK Motta di Livenza 12, Gibam Fano 11, UniTrento 9, Tipiesse Cisano Bergamasco 9, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 9, Invent San Donà di Piave 8, Gamma Chimica Brugherio 5, Mosca Bruno Bolzano 4, ViViBanca Torino 0.

