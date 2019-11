Giorno libero per la Vero Volley Monza

Di Redazione

Primo giorno di riposo settimanale per la Vero Volley Monza.

Dopo le fatiche di domenica e Verona e quelle di ieri a Civitanova Marche, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley si gode un giorno libero per ricaricare le pile in vista del prossimo impegno, fissato domenica 1 dicembre, alle ore 18.00, al Pala Banco Desio di Desio, contro la Leo Shoes Modena.

Beretta e compagni vogliono ripartire subito e per farlo cercheranno di dare filo da torcere ad una squadra, quelle emiliana, reduce da due vittorie di fila: fuori casa contro Milano e davanti al pubblico amico contro Trento. I gialli guidati da Andrea Giani si presentano in Brianza forti di un bilancio positivo contro i monzesi lontano dall’Emilia, ovvero sei vittorie su sei precedenti giocati di cui ben tre per 3-2, due per 3-0 e uno per 3-1.

Allenamenti 25 novembre – 1 dicembre 2019

al Seven Infinity Gorgonzola

Lunedì 25 novembre

Ore 14.15 – 16.45 Pesi + Allenamento tecnico

Martedì 26 novembre

Ore 10.30 – 13.00 Allenamento tecnico

Mercoledì 27 novembre

Ore 11.30 – 13.00 Rifinitura a Civitanova

Ore 20.30 Lube Civitanova – Vero Volley Monza (9a giornata andata SuperLega 19-20)

Giovedì 28 novembre

Libero

Venerdì 29 novembre

Ore 10.00 – 12.30 Pesi + Allenamento tecnico

Ore 17.30 – 20.00 Allenamento tecnico

Sabato 30 novembre

Ore 11.30 – 13.30 Allenamento tecnico

Domenica 1 dicembre

Ore 11.00 – 12.30 Rifinitura al PalaDesio

Ore 18.00 Vero Volley Monza – Modena (10a giornata andata SuperLega 19-20)

