Carmelo Gitto mette in guardia Siena: “La Materdomini ha grandi qualità”

Di Redazione

“La Materdomini ha un roster composto da giocatori esperti, sarà una gara dura su tutti i fondamentali e il nostro compito è quello di non mollare”. Parola del centrale della Emma Villas Aubay Siena, Carmelo Gitto, che questo pomeriggio ha parlato insieme al palleggiatore della squadra senese Michael Zanni della prossima gara in calendario per la compagine biancoblu.

Domenica 1° dicembre alle ore 18 la squadra di coach Gianluca Graziosi tornerà a giocare al PalaEstra. Lo farà per un match valevole per la settima giornata di campionato: l’avversaria sarà per l’appunto il team pugliese della Materdomini Castellana Grotte.

Siena è reduce dal punticino conquistato in trasferta in Abruzzo, ad Ortona, dove dopo oltre due ore di gara la squadra locale ha vinto la partita dopo cinque set tiratissimi ed emozionanti. La Emma Villas Aubay ha ora 12 punti in classifica dopo le prime sei gare di questo campionato. La Materdomini Castellana Grotte ha perso l’ultima gara in casa contro Brescia, 1-3 il risultato finale, e ha 4 punti in classifica.

“La Materdomini – ha proseguito nella sua analisi Carmelo Gitto – ha vissuto un inizio di stagione un po’ travagliato, è comunque vero che hanno disputato molte gare difficili. Nel loro roster tuttavia c’è qualità e c’è un buonissimo potenziale, ritengo che abbiano tutte le carte in regola per poter risollevarsi e conquistare posizioni in classifica. Noi stiamo attraversando un buon momento, nonostante la sconfitta ad Ortona. Credo che in Abruzzo abbiamo disputato una buona gara, siamo stati lì nel punteggio fino alla fine ma siamo stati puniti da qualche errore di troppo che abbiamo commesso. Continuiamo così, dobbiamo andare in campo sempre come se fosse una finale e cerchiamo di migliorare ancora”.

“Sapevamo che a Ortona sarebbe stata una partita tosta per noi – ha dichiarato il palleggiatore della Emma Villas Aubay Siena, Michael Zanni –. Dovevamo lottare contro una squadra che è molto forte e che arrivava da una scia di vittorie importante e significativa. Ora ci attende un’altra partita complicata come quella contro la Materdomini Castellana Grotte il cui roster è di buonissima qualità. Questo è un campionato davvero tanto equilibrato, come si vede dai risultati che si registrano ad ogni giornata del torneo”.

Oggi la squadra ha effettuato una doppia seduta di allenamento, venerdì è in programma un allenamento al pomeriggio e sabato al mattino.

Già attiva la prevendita per entrambe le sfide che Siena giocherà in casa nei prossimi due turni di campionato, quindi la gara contro la Materdomini Castellana Grotte del 1° dicembre e quella contro la Bcc Castellana Grotte dell’8 dicembre, tutte e due alle ore 18. La prevendita è attiva online nel circuito della CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta questa settimana giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 e poi domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 in poi.

(fonte: Comunicato stampa)