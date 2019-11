SuperLega Credem Banca: i risultati della 9° giornata

Di Redazione

Ancora un turno infrasettimanale per la SuperLega Credem Banca: questa sera si disputano quattro partite, domani il posticipo tra Piacenza e Padova in diretta su RaiSport+ HD. Rinviata a mercoledì 4 dicembre, infine la sfida tra Milano e Vibo Valentia.

RISULTATI



Sir Safety Conad Perugia-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-15, 25-21, 25-19)



Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza 3-1 (25-16, 25-21, 18-25, 25-23)



Consar Ravenna-Calzedonia Verona 3-1 (25-21, 25-23, 20-25, 25-19)



Top Volley Latina-Itas Trentino 1-3 (26-28, 18-25, 25-19, 22-25)



Gas Sales Piacenza-Kioene Padova gio 28/11 ore 20.30



Allianz Milano-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia mer 4/12 ore 20.30

CLASSIFICA

Cucine Lube Civitanova° 29, Sir Safety Conad Perugia° 22, Leo Shoes Modena* 21, Itas Trentino 21, Allianz Milano** 12, Kioene Padova** 11, Consar Ravenna 10, Calzedonia Verona 9, Vero Volley Monza* 9, Top Volley Latina* 6, Gas Sales Piacenza** 5, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia** 4, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3.

*Una partita in meno, **Due partite in meno, °Una partita in più.