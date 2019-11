Sabato torna in campo la Seap Dalli Cardillo Aragona in trasferta contro l’Arzano

Di Redazione

Archiviato il turno di riposo, ritorna in campo la Seap Dalli Cardillo Aragona nella settima giornata di andata del campinato di serie B1, girone D.

Sabato 30 novembre, alle ore 15:30, la compagine biancazzurra sarà di scena ad Arzano, in provincia di Napoli, contro la locale formazione della Luvo Barattoli, quarta forza del campionato con 10 punti in sei giornate ed in piena corsa per un posto nei play off.

La gara si disputerà al palazzetto “Domenico Rea” di Arzano e sarà diretta dal primo arbitro Giorgia Adamo e dal secondo arbitro Dario Grossi entrambi di Roma, sezione Fipav Lazio.

La squadra di Luca Secchi, ancora imbattuta e vice capolista del girone D con 15 punti, e con una gara in meno rispetto alla capolista Cerignola (18 punti) che deve ancora riposare, ha ripreso a pieno regime la preparazione atletica in vista della trasferta in terra campana.

La Seap Dalli Cardillo Aragona svolge anche due sedute di allenamento al giorno: pesi al mattino e tecnica-tattica nel pomeriggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

Nessun problema di formazione per coach Luca Secchi che ha tutte le giocatrici a disposizione per l’insidiosa partita contro l’Arzano. La squadra partirà alla volta della Campania venerdì mattina a bordo del pullman dell’azienda “PattiTour”, vettore ufficiale personalizzato Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona.

La Luvo Barattoli Arzano è reduce da due vittorie di fila e sabato scorso ha espugnato con un secco 3-0 il campo del Palmi. Il sestetto arzanese è allenato da Nando Giacobelli ed è composto da Isabella Perata in palleggio, Nicole Putignano opposto, Giovanna Aquino e Nunzia Campolo schiacciatrici, Francesca Passante e Alessia Postiglione centrali.

Il libero titolare è Santa Guida. L’Arzano ha ottenuto 4 vittorie e 2 sconfitte. In casa è imbattuta, 3 partite e 3 successi contro il Santa Teresa di Riva, l’Assitecsaluspr Selia Frosinone ed il Castellana Grotte Bari.

(Fonte: comunicato stampa)