Gli appuntamenti de “La settimana di Federica in Puglia”. Domenica live dai campi pugliesi

Di Redazione

La pallavolo pugliese scende in campo nel ricordo di Federica De Luca, arbitro nazionale di ruolo B, e del piccolo Andrea scomparsi in una tragedia familiare nel 2016. Il Comitato Regionale FIPAV Puglia ha, da qualche anno, indetto un’intera settimana a loro dedicata con una serie di iniziative che coinvolgono l’intero movimento pallavolistico pugliese.

Da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre un minuto di silenzio precederà tutte le gare di ogni ordine e categoria, nelle gare territoriali i capitani delle due squadre si scambieranno un palloncino bianco mentre in quelle regionali una rosa rossa, gli arbitri e i tecnici indosseranno un fiocco rosso.

Tra gli appuntamenti in programma venerdì 29 un torneo tra gli ufficiali di gara pugliesi nel pomeriggio al Pala Campitelli di Grottaglie (TA), mentre nella mattinata una tavola rotonda sul tema del femminicidio presso il liceo scientifico Battaglini di Taranto, sabato 30 sarà presentato il libro “Teorema del primo bacio” dell’ arbitro di serie A Marco Braico presso il liceo statale Tito Livio di Martina Franca. Agli incontri parteciperanno anche i genitori di Federica De Luca e nonni del piccolo Andrea al quale invece saranno dedicate le tante tappe di Volley S3 organizzate dalle società in collaborazione con i comitati FIPAV territoriali coinvolgendo tanti giovanissimi atleti sull’intero territorio pugliese.

La settimana di Federica 2019, aperta lunedì 25 novembre in concomitanza con la giornata contro la violenza sulle donne e che si chiuderà domenica 1 dicembre, è stata presentata con un video che ha coinvolto gli ufficiali di gara pugliesi (VIDEO -> https://youtu.be/AqvvxDIUOq0 ) mentre sulla pagina facebook del CR FIPAV Puglia vengono raccolte in un album tutte le foto delle iniziative relative alla Settimana di Federica.

I campionati regionali in diretta sui canali del CR FIPAV Puglia

Sarà la gara tra Volley Club Grottaglie e Trivianum ASD ad alzare il sipario sul progetto live del CR FIPAV Puglia che darà spazio in diretta streaming sul suo canale youtube inizialmente ai campionati di serie C con alcune gare trasmesse in diretta nel corso della stagione. La scelta di trasmettere la gara tra Grottaglie e Trivianum è stata presa per fare tappa nel territorio della provincia di Taranto nella settimana dedicata a Federica De Luca. Il progetto tende ad ampliare la visibilità dei campionati regionali cercando di raccontare l’attività che viene svolta dalle società con impegno e passione nel corso della stagione. Il primo live, in programma alle 18.30 di domenica 1 dicembre, sarà fruibile sul canale youtube del CR FIPAV Puglia all’indirizzo https://youtu.be/ix-zg0O4Gzk

(Fonte: comunicato stampa)