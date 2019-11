Ripresa con una doppia seduta di allenamento la preparazione della Emma Villas Aubay Siena

Di Redazione

E’ ripresa oggi con una doppia seduta di allenamento la preparazione della Emma Villas Aubay Siena in vista del prossimo impegno ufficiale. La squadra di coach Gianluca Graziosi tornerà a giocare tra le mura amiche nel prossimo fine settimana quando affronterà la Materdomini Castellana Grotte per una gara che sarà valevole per la settima giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile.

I senesi sono tornati dalla trasferta in Abruzzo contro la capolista Sieco Service Ortona con un punto in più in classifica. Sul taraflex si è vista una bella partita, tanto spettacolo e belle giocate da una parte e l’altra della rete. Siena si era portata in vantaggio, sul 2-1 in proprio favore, vincendo secondo e terzo set prima di una veemente reazione dei padroni di casa che hanno alla fine confermato la loro attuale imbattibilità in questo campionato.

Con il punto preso in Abruzzo la Emma Villas Aubay Siena sale a quota 12 punti, dove si trova in compagnia della Kemas Lamipel Santa Croce, a quattro punti dall’accoppiata di testa composta da Ortona e Brescia.

La prossima partita dei biancoblu sarà quindi al PalaEstra domenica 1 dicembre alle ore 18 contro la Materdomini Castellana Grotte. I pugliesi sono in questo momento decimi in classifica con 4 punti conquistati, e con un ruolino di marcia di una vittoria e quattro sconfitte (e un match da recuperare in casa della Peimar Calci). Nell’ultimo turno la Materdomini Castellana Grotte ha perso in casa 1-3 contro Brescia, nonostante 19 punti di Rosso, 13 di Patriarca e 11 di Cazzaniga.

Domani la squadra biancoblu si allenerà al pomeriggio, giovedì effettuerà una doppia seduta, venerdì un allenamento al pomeriggio e sabato al mattino.

“Ad Ortona è stata una partita difficile, credo anche entusiasmante da vedere – ha commentato dopo la gara in Abruzzo lo schiacciatore della Emma Villas Aubay Siena, Sebastiano Milan –. Sul taraflex c’è stato spettacolo, con scambi molto intensi, da un punto di vista sportivo è sempre bello disputare incontri di questo tipo. Poi nella pallavolo una squadra deve vincere e una deve perdere. Loro sono stati bravi, hanno fatto vedere un gioco molto equilibrato e sono stati lucidi in frangenti caldi della sfida. Anche quando noi eravamo in vantaggio per due set a uno Ortona, in un momento nel quale ci stavano riuscendo molte cose buone, non ha perso il filo del gioco. La Sieco Service ha dimostrato nuovamente di essere un grande gruppo, stanno meritando la prima posizione di classifica, noi naturalmente sapevamo che questo sarebbe stato un incontro molto difficile. Comunque ci prendiamo questo punto in più in classifica e pensiamo alla prossima gara di campionato e cerchiamo di continuare a crescere come stiamo facendo”.

E’ già attiva la prevendita per entrambe le sfide che Siena giocherà in casa nei prossimi due turni di campionato, quindi la gara contro la Materdomini Castellana Grotte dell’1 dicembre e quella contro la Bcc Castellana Grotte dell’8 dicembre, tutte e due alle ore 18.

La prevendita è attiva online nel circuito della CiaoTcikets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta questa settimana giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 e poi domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 in poi.

(Fonte: comunicato stampa)