La settimana della farfalle in vista del big match a Scandicci

Di Redazione

Le farfalle tornano oggi in palestra per preparare il prossimo incontro, vero big-match della 9a giornata di andata: domenica alle 17 la Unet e-work 2a in classifica sarà infatti impegnata a Scandicci contro la Savino del Bene dell’ex tecnico Marco Mencarelli in una gara attesissima dai tifosi bustocchi.

Gli Amici delle Farfalle sono carichi e invitano ancora tutti coloro che volessero seguire la squadra in terra toscana ad iscriversi alla trasferta in pullman.

Informazioni qui: https://www.facebook.com/events/732901537195210/

Prenotazioni qui: 346/3259671 – 349/7125675 – 351/8401729.

La UYBA si allenerà fino a giovedì al Palayamamay, mentre venerdì sarà ospite del palazzetto di Cislago e sabato del Centro Pavesi di Milano a causa dell’indisponibilità dell’impianto di viale Gabardi, dove è in programma una manifestazione di taekwondo.

UYBA Volley informa poi che da oggi sono aperte le prevendite per tutte le partite di dicembre al Palayamamay, su https://www.vivaticket.it/ita/extsearch/uyba-volley e nei punti vendita Viva Ticket.

Nel dettaglio:

Mercoledì 04/12 ore 20.30

Unet e-work Busto A. – VK UP Olomouc

(Andata 16esimi Cev Volleyball Cup 2020, gara compresa in abbonamento)

Domenica 08/12 ore 17.00

Unet e-work Busto A. – èpiù Pomì Casalmaggiore

(10a giornata di andata campionato)

Domenica 22/12 ore 17.00

Unet e-work Busto A. – Lardini Filottrano

(12a giornata di andata campionato)

Attiva per tutte le partite la promozione società sportive: solo per gruppi superiori a 15 unità, solo su prenotazione all’indirizzo tickets@volleybusto.com entro 48 ore dall’inizio dell’evento: biglietti a soli 4 euro cad. (settore secondo anello).

Questo il programma completo della settimana biancorossa:

Lunedì 25/11

Libero

Martedì 26/11

9.30/12.00 pesi

16.30/19.00 palla

@Palayamamay

Mercoledì 27/11

9.30/12.00 palla

16.30/19.00 palla

@Palayamamay

Giovedì 28/11

15.30/18.30 pesi + palla

@Palayamamay

Venerdì 29/11

9.30/12.30 pesi

17.00/19.30 palla

@Cislago

Sabato 30/11

10.45 video

11.30/13.30 palla

@Centro Pavesi Milano

Domenica 1/12

17.00 Scandicci – UYBA

(Fonte: comunicato stampa)