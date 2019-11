Fabio Soli in vista della sfida contro la Lube: “Dovremo cercare di giocare la nostra miglior pallavolo”

Di Redazione

Seconda trasferta in tre giorni per la Vero Volley Monza di Fabio Soli.

Dopo la vittoria firmata domenica a Verona contro la Calzedonia per 3-0, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley torna in campo domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 20.30 (diretta Eleven Sports), all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, contro i campioni d’Italia e d’Europa in carica della Cucine Lube Civitanova, nel turno infrasettimanale della nona giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2019-2020.



Sfatato il tabù Verona Beretta e compagni sono motivati a sconfiggerne un altro, quello contro i cucinieri. Monza, infatti, non ha mai battuto Civitanova, andandoci però vicino diverse volte, addirittura due nella passata stagione quando, sia nella gara di andata di campionato giocata alla Candy Arena di Monza che in quella secca valida per i quarti di finale della Del Monte® Coppa Italia disputata nelle Marche, aveva portato la squadra la Cucine Lube al tie-break.

Reduce da due vittorie di fila e con il morale alto la Vero Volley va quindi a caccia dell’impresa, conscia che di fronte a lei troverà una Cucine Lube finora imbattuta in campionato. I marchigiani, nelle ultime uscite senza Juantorena, hanno perso solo un punto a Ravenna (vittoria al tie-break) imponendosi in ben cinque occasioni per 3-0 e tre per 3-1.



Le vittorie hanno portato Monza tra le migliori formazioni a livello statistico del campionato. La formazione ammiraglia della realtà monzese ha totalizzato 439 punti (sesti in una classifica che vede prima Perugia con 561), 37 ace (settima piazza, prime Civitanova e Modena con 63) e 59 muri (quarto posto, prima Trento con 77).

A livello individuale Kurek è il top scorer dei suoi con 155 punti (secondo dietro Abdel-Aziz di Milano, primo con 161), Louati il top ace (12 battute vincenti, nono, primo Leon di Perugia con 21) e Yosifov il top a muro (13 vincenti, settimo, primo Lisinac di Trento con 21).

IL ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GALASSI, YOSIFOV

Schiacciatori DZAVORONOK, KUREK, LOUATI, SEDLACEK, BUCHEGGER, CAPELLI

Liberi GOI, FEDERICI

Allenatore SOLI

IL ROSTER COMPLETO – CUCINE LUBE CIVITANOVA

Palleggiatori BRUNO, D’HULST

Centrali ANZANI, DIAMANTINI, SIMON, BIENIEK

Schiacciatori KOVAR, JUANTORENA, MASSARI, LEAL, GHAFOUR, RYCHLICKI

Liberi BALASO, MARCHISIO

Allenatore DE GIORGI

PRECEDENTI

11, tutti in SuperLega, con 11 vittorie Civitanova e 0 successi Monza

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza 3-0 (27/1/2019, 6a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca 2018-2019, Eurosuole Forum di Civitanova).



GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Bartosz Kurek a Civitanova dal 2013 al 2015.

PER CIVITANOVA

Amir Ghafour, a Monza nella stagione 2018-2019



A CACCIA DI RECORD

In Regular Season: Osmany Juantorena – 1 partita alle 200 (Cucine Lube Civitanova); Thomas Beretta – 19 attacchi vincenti ai 1000 e 3 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza); Donovan Dzavoronok – 2 battute vincenti alle 100 (Vero Volley Monza).

In carrierai: Thomas Beretta – 1 partita giocata alle 300 (Vero Volley Monza); Simone Anzani – 16 punti ai 1800 e 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Donovan Dzavoronok – 19 punti ai 1100 (Vero Volley Monza); Osmany Juantorena – 5 battute vincenti alle 500 (Cucine Lube Civitanova); Jiri Kovar – 8 punti ai 1700 (Cucine Lube Civitanova).



Kurek (155 punti) TOP SCORER Leal (137 punti)

Louati (12 ace) TOP ACE Leal (15 ace)

Yosifov (13 muri) TOP MURI Simon (14 muri)



CURIOSITÀ

Monza non ha mai vinto a Civitanova contro la Cucine Lube. I monzesi su sei precedenti giocati nelle Marche hanno sfiorato solo una volta il successo, nella gara secca dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia, sfumato poi al tie-break.

In quella gara Ghafour, ora opposto della Cucine Lube Civitanova, era in forza alla Vero Volley Monza.

Monza-Civitanova della passata stagione (gara di andata di regular season) è stata la partita con il maggior numero di ace realizzati nella storia del Campionato Italiano Maschile di pallavolo (32 battute vincenti).

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Andiamo a Civitanova consci che sarà una sfida ostica. Sono la squadra prima in classifica, che sta dimostrando la più solida continuità e lo sta facendo con tutto l’organico. Hanno impegni su tanti fronti ma sono concentrati e hanno la volontà di portare a casa i maggiori punti possibili in questo momento. Dovremo cercare di giocare la nostra miglior pallavolo, confermando il percorso di crescita che stiamo sviluppando. Vincere aiuta a credere nel lavoro e dà convinzione in quello che si sta facendo. Il nostro è un gruppo consapevole della propria forza, che sta migliorando sia dal punto di vista della coralità che del singolo. La vittoria di Verona ed il risultato hanno dato morale: ora però andiamo incontro a due turni tosti contro Civitanova e Modena. Dobbiamo essere bravi a continuare a percorrere la strada intrapresa finora”.

