Disco rosso per il Volley Macerata contro la Cucine Lube Civitanova in Under 18

Di Redazione

Disco rosso per l’Under 18 Volley Macerata contro la Cucine Lube Civitanova; una serata particolare quella trascorsa all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, teatro dei match di Superlega della massima formazione cuciniera, che ha visto ritrovare dall’altra parte della rete numerosi ex che nella scorsa stagione militavano nella formazione maceratese: dagli allenatori Alessandro Paparoni e Francesco Del Gobbo ai giocatori Michele Meschini, Andrea Sigona e Francesco Corradini.

Il match: coach Cacchiarelli con l’infermeria piena vista l’assenza di Gigli, Marincioni e Selenica schiera in avvio Daniele Del Gobbo in cabina di regia opposto ad Aguzzi, Gentili e Ciccioli schiacciatori ricevitori, Singh e Bussolotto centrali, Plesca nel ruolo di libero; risponde Paparoni con Corradini al palleggio opposto a Cozzolino, Michele Meschini e Giorgini schiacciatori, Bartolucci e Angelini centrali, Carletti libero.

Il primo set è quello disputato meglio dai maceratesi i quali, nella parte iniziale, riescono a rimanere avanti fino al 5-7 quando Giorgini trova il break del vantaggio cuciniero (9-7); Macerata tiene botta fino al 13-11 poi il turno al servizio di Bartolucci e gli attacchi di Michele Meschini spaccano il set con la Cucine Lube che allunga 22-11 e chiude la prima frazione in proprio favore con il punteggio di 25-12.

Al cambio di campo l’ace di Aguzzi fa mettere la testa avanti agli ospiti (3-4) con Sigona bravo a ribaltare subito la situazione portando avanti i suoi 5-4; Cozzolino blocca l’attacco maceratese per il 12-6 con Singh che prova a suonare la carica murando a sua volta Di Franco. I cucinieri non si fanno intimorire ed allungano ulteriormente sul 17-10 (attacco di Sigona) con Cozzolino e Bartolucci che confezionano il 22-13 prima che Di Franco chiuda il secondo parziale con il punteggio di 25-14.

Il terzo periodo inizia malissimo per i maceratesi che vanno subito sotto 0-8; Bussolotto a muro ed Aguzzi al servizio riescono a guadagnare un break ma il set ormai è segnato con la Cucine Lube che può allungare sul 17-9 andando poi a conquistare il set 25-11 grazie all’ace di Di Franco che chiude il match con il risultato di 3-0.

La sconfitta fa rimanere il Volley Macerata fermo in classifica a quota 3 punti con i biancorossi che ospiteranno nel prossimo match il Cus Cm Unicam Lube con fischio di inizio fissato per Lunedì 9 Dicembre alle ore 20:45 alla Marpel Arena di Macerata.

Under 18 – 2° Giornata

Cucine Lube Civitanova – Volley Macerata 3-0

(25-12 25-14 25-11)

Cucine Lube Civitanova: Accorsi 4, Angelini 5, Bartolucci 5, Carletti (L2), Corradini 2, Cozzolino 10, Di Franco 9, Giorgini 2, Meschini M. 7, Papa (L1), Sigona 12. Non entrati: Lucarini (K), Esposito. All. Paparoni – Del Gobbo F.

Volley Macerata: Del Gobbo D., Ciccioli 4, Aguzzi 7, Gentili 1, Singh (K) 1, Bussolotto 2, Palombarini, Meschini S., Plesca (L1). Non entrato: Serafini (L2). All. Cacchiarelli

Arbitro: Licitra Onofrio (MC)

(Fonte: comunicato stampa)