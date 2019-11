Superlega, i numeri della 8a giornata di andata. Abdel-Aziz top scorer. Modena – Trento la gara più lunga

Di Redazione

È andata in archivio l’ottava giornata di Superlega che ha visto trionfare Modena nel big match con Trento. Perugia liquida in fretta invece la pratica Ravenna. Civitanova si conferma capolista. Ecco i numeri e le statistiche del weekend.

LA GARA PIÙ LUNGA: 02.02

Leo Shoes Modena – Itas Trentino (3-1)

LA GARA PIÙ BREVE: 01.16

Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna (3-0)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.32

2° Set (25-23) Leo Shoes Modena – Itas Trentino

3° Set (25-22) Leo Shoes Modena – Itas Trentino

4° Set (21-25) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube

IL SET PIÙ BREVE: 00.22

1° Set (25-14) Sir Safety Conad Perugia-Consar Ravenna

I TOP DI SQUADRA

ATTACCO: 63%

Cucine Lube Civitanova

RICEZIONE: Perf. 42%

Globo Banca Popolare del Frosinate Sora

MURI VINCENTI: 11

Allianz Milano

PUNTI: 74

Allianz Milano

BATTUTE VINCENTI: 10

Leo Shoes Modena

I TOP INDIVIDUALI

PUNTI: 28

Nimir Abdel-Aziz (Allianz Milano)

ATTACCHI PUNTO: 24

Nimir Abdel-Aziz (Allianz Milano)

SERVIZI VINCENTI: 6

Bartosz Bednorz (Leo Shoes Modena)

MURI VINCENTI: 4

Amir Ghafour (Cucine Lube Civitanova)

I MIGLIORI

Sjoerd Hoogendoorn (Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna)

Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena – Itas trentino)

Bartosz Kurek (Calzedonia Verona – Vero Volley Monza)

Yuki Ishikawa (Kioene Padova – Top Volley Latina)

Nimir Abdel-Aziz (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Allianz Milano)

Yoandy Leal (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova)

Pillole Statistiche

Sjoerd Hoogendoorn, l’uomo del “Carpe diem”

Nonostante l’assenza di Atanasijevic e le difficoltà riscontrate ad inizio campionato, la Sir Safety Conad Perugia vince ancora, siglando la quarta vittoria consecutiva. L’ultima a cadere nella trappola dei Block Devils è la giovane Consar Ravenna, piegata da un eccezionale Sjoerd Hoogendorn. L’olandese continua la sua serie mostruosa, centrando il career-high in SuperLega Credem Banca con 14 punti col 63% in attacco e 2 ace. Non solo, per l’opposto della Sir sono tre prove consecutive nettamente sopra 10 punti da oltre il 60% in attacco ciascuna. Per non farsi mancare nulla, viene eletto Mvp del match. Coach Heynen respira e sembra aver trovato in Hoogendoorn un degno sostituto di “Bata”, nonostante il vicino ritorno in campo del serbo. A Sjoerd non mancherà occasione di stupire ancora e di cogliere l’attimo per dare il proprio contributo alla squadra.

Big in Superlega

Yuki Ishikawa (Kioene Padova): 22 punti col 68% in attacco, 2 muri e 31% di ricezione perfetta

Fernando Hernandez Ramos (Kioene Padova): 21 punti col 54% in attacco, 1 muro e 1 ace.

Radzivon Miskevich (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): 17 punti col 46% in attacco e 1 ace.

Nimir Abdel Aziz (Allianz Milano): 28 punti col 52% in attacco, 3 muri e 1 ace. TOP SCORER DI GIORNATA

Timothee Carle (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): 17 punti col 62% in attacco, 1 ace e 25% di ricezione perfetta.

Yoandy Leal (Cucine Lube Civitanova): 25 punti col 72% in attacco, 1 muro, 1 ace e 33% di ricezione perfetta.

Sjoerd Hoogendoorn (Sir Safety Conad Perugia): 14 punti col 63% in attacco e 2 ace.

Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena): 18 punti col 59% in attacco, 2 muri e 30% di ricezione perfetta.

Luca Vettori (Itas Trentino): 17 punti col 52% in attacco, 2 ace e 1 muro.

Aaron Russel (Itas Trentino): 17 punti col 55% in attacco, 5 ace, 1 muro e il 27% di ricezione perfetta.

Bartosz Kurek (Vero Volley Monza): 19 punti col 42% in attacco, 3 muri e 1 ace.

Best Middle Blocker: Srecko Lisinac (Itas Trentino): 13 punti col 67% in attacco, 2 muri e 1 ace.

Best libero: Santiago Danani La Fuente (Kioene Padova): 7 ricezioni perfette (37%)

Salvatore Rossini (Leo Shoes Modena): 7 ricezioni perfette (37%)

Miglior Cambio: Alberto Elia (Top Volley Latina): 5 punti col 100% in attacco e 1 ace.

Programma e arbitri del prossimo turno. Mercoledì 27 e giovedì 28 novembre in campo per la 9a. Milano – Vibo Valentia mercoledì 4 dicembre

9a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 27 novembre 2019, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven Sports

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza Diretta Eleven Sports

Consar Ravenna – Calzedonia Verona Diretta Eleven Sports

Top Volley Latina – Itas Trentino Diretta Eleven Sports

Giovedì 28 novembre 2019, ore 20.30

Gas Sales Piacenza – Kioene Padova Diretta RAI Sport Diretta streaming su raiplay.it

Posticipo 9a giornata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 4 Dicembre 2019, ore 20.30

Allianz Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Eleven Sports



Turno di riposo: Leo Shoes Modena

Programma e arbitri del prossimo turno. Nel weekend in campo per la 10a. Trento – Perugia anticipano la 13a

10a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 1 dicembre ore 17.00

Calzedonia Verona – Top Volley Latina Diretta Eleven Sports

10a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 1 dicembre ore 18.00

Kioene Padova – Allianz Milano Diretta Eleven Sports

Vero Volley Monza – Leo Shoes Modena VARIAZIONE IMPIANTO (Pala Desio) – Diretta Eleven Sports

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Gas Sales Piacenza Diretta Eleven Sports

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

Posticipo 10a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Domenica 22 dicembre ore 18.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Diretta Eleven Sports

Turno di Riposo : Sir Safety Conad Perugia (Anticipa la 13a giornata)

Anticipo 13a giornata SuperLega Credem Banca

Domenica 1 dicembre ore 16.45

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia diretta RAI Sport, Diretta streaming su raiplay.it

(Fonte: comunicato stampa)