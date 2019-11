Il Nure Volley premia “Mamma Fast” Simona Gioli

Di Redazione

Un piccolo presente dal grande significato per una protagonista assoluta della storia della pallavolo italiana e mondiale. Prima del fischio della gara tra il Nure Volley, società nata dalla sinergia tra Volleyball Pontenure e Pallavolo San Giorgio Piacentino, e Real Volley, gara valida per la sesta giornata del campionato di serie B2 (girone C), ha voluto omaggiare Simona Gioli, per tutti “Mamma Fast”.

I presidenti Claudio Roleri (Volleyball Pontenure) e Giuseppe Vincini (Pallavolo San Giorgio), a nome di tutto il consorzio, hanno premiato l’ex azzurra Simona Gioli, giocatrice del Real Volley, simbolo della pallavolo italiana e mondiale, con un omaggio floreale.

“Quando siamo venuti a conoscenza che il Real Volley ha tesserato Simona Gioli – spiega Francesco Jacini, addetto stampa del Nure Volley -, abbiamo pensato prima della gara di campionato di farle un piccolo presente per ringraziarla per quello che ha dato e che continuerà a dare alla pallavolo italiana, coronamento di una carriera straordinaria e ricca di successi sia con i club e con l’Italia”.

Giocatrice di straordinario carisma ed esperienza internazionale: classe 1977, in carriera vanta 4 scudetti tra Italia e Russia (Perugia e Dinamo Mosca), 1 Champions League (Perugia), 5 Coppe Italia (Reggio Calabria, Perugia), 1 Coppa di Russia (Dinamo Mosca), 3 Coppe Cev (Reggio Calabria e Perugia), 2 Supercoppe Italiane (Reggio Calabria e Perugia).

Il suo ultimo successo nei club è stata la promozione dalla A2 alla A1 con la maglia della Millenium Brescia (2017-2018). Ha indossato la maglia della nazionale per 307 volte conquistando, menzionando le vittorie principali: 2 Campionati Europei (2007 e 2009 dove è stata eletta miglior attaccante della manifestazione), 2 Coppe del Mondo (2007, 2011) ed 1 Grand Championship Cup (2011). Ha partecipato anche a due edizioni dei Giochi Olimpici, Pechino 2008 e Londra 2012.

(Fonte: comunicato stampa)