SuperLega, continua l’en plein della Lube. Il big match è di Modena

Di Redazione

In un PalaPanini gremito di tifosi, i padroni di casa della Leo Shoes non deludono le aspettative e fermano l’Itas Trentino per 3-1. La Lube Civitanova sigla la nona vittoria consecutiva contro una Tonno Callipo che graffia nel primo set. Sora cade tra le mura di casa contro l’Allianz Powervolley di coach Piazza. Continua il periodo positivo dei ragazzi di coach Heynen che fermano la Consar in tre set. Monza torna da Verona con tre punti nel sacco. Unico anticipo di giornata quello tra Padova e Latina, chiuso in quattro parziali dalla Kioene.

RISULTATI

Sir Safety Conad Perugia-Consar Ravenna 3-0 (25-14, 25-18, 25-18)

Leo Shoes Modena-Itas Trentino 3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-21)

Calzedonia Verona-Vero Volley Monza 0-3 (21-25, 19-25, 21-25) Ore 18:30 Kioene Padova-Top Volley Latina 3-1 (25-20, 25-15, 18-25, 25-22) 23/11/2019 ore 18:00

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Allianz Milano 1-3 (26-24, 18-25, 17-25, 18-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Cucine Lube Civitanova 1-3 (27-25, 18-25, 17-25, 21-25)

Riposa: Gas Sales Piacenza