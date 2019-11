La M2G Group Bari festeggia a Terni il quarto successo stagionale

Di Redazione

La lunga trasferta in Umbria premia la M2G Group Bari che, in poco più di un’ora, ha la meglio sulla Polisportiva Clt Terni, fanalino di coda del girone E del campionato nazionale di serie B maschile. Il match della sesta giornata rispetta il pronostico con la formazione ospite lesta a conquistare il quarto successo stagionale, terzo consecutivo, senza mai dare spazio ad un Terni che nelle fasi iniziali di secondo e terzo set ha provato con orgoglio a frenare la corsa barese.

La M2G Group Bari ha brillato in tutti i fondamentali, con la battuta che si è confermata grande arma a disposizione dei biancorossi per creare break decisivi. Miglior realizzatore dell’incontro Antonio Anselmo, schierato titolare, autore di una prestazione davvero positiva con 18 punti, di cui 4 muri, e con l’83% di ricezione positiva. Un contributo importante al fatturato punti è giunto da Fabio Di Florio (17) e Matej Cernic (13), quest’ultimo spina nel fianco per gli umbri dalla linea dei nove metri.



La cronaca del match vede mister Salvatore Iaia operare alcune variazioni rispetto al sestetto abituale: dentro Antonio Anselmo e Luca Giorgio con i confermati Giuseppe Longo, Fabio Di Florio, Matej Cernic, Lorenzo De Tellis e Danilo Rinaldi. Il Terni del tecnico pugliese Francesco Denora Caporusso si schiera invece con Giustini opposto al regista Fratini, Campana e Spalazzi laterali, Carotenuto e Faba centrali con Trappetti libero.



Nel primo set è subito la M2G Group Bari a dettare legge, aggressiva a muro ed efficace in attacco. Longo coinvolge tutti i compagni e i padroni di casa si fermano sul 16-25, dopo aver alleggerito il passivo nel finale.

Diverso l’avvio nel secondo set, in cui Terni resiste finchè con un muro ottiene l’aggancio sul 9 pari. I locali guadagnano il più due, poi la formazione barese si scuote e cambia marcia. Le distanze si ampliano in favore degli ospiti (12-15), Di Florio e Longo spingono al servizio ed in breve si giunge al 15-25.



Anche nel terzo set Terni gioca con coraggio e recupera lo svantaggio iniziale pareggiando sull’8-8. Dopo aver trovato il vantaggio, gli umbri restano impotenti di fronte al lungo turno al servizio di Cernic, con il quale i biancorossi piazzano un parziale di 0-11 che di fatto taglia le gambe ai locali (10-22). Bari archivia la partica sul 13-25.



La M2G Group Bari sale a quota 12 punti e, in attesa dell’ultimo incontro in programma domani, si avvicina alle posizioni di vertice. Sabato prossimo al PalaCarbonara i biancorossi ospiteranno il Volley Gioia.

Polisportiva Clt Terni 0-3 M2G Group Bari (16-25, 15-25, 13-25)

Terni: Fratini 1, Giustini 6, Campana 9, Spalazzi 12, Carotenuto 5, Faba 4, Trappetti (L1)(pos 56% – 38%), Grilli, Stambuco, Martellotti, Martinelli 1, Andreucci ne, Lupi (L2) ne. All. Francesco Denora Caporusso

Note: errori al servizio 9, aces 2, ricezione pos 49% – prf 34%, attacco 38%, muri vincenti 3.

Bari: Longo 3, Di Florio 17, Anselmo 18, Cernic 13, De Tellis 3, Giorgio 2, Rinaldi (L)(pos 46% – prf 46%), De Gennaro ne, Petruzzelli ne, Grassano ne, Persoglia ne, Indellicati ne. All. Salvatore Iaia – vice all. Francesco Valente

Note: errori al servizio 3, aces 9, ricezione pos 69% – prf 53%, attacco 53%, muri vincenti 8.

Arbitri: Giulia Pelucchini (sez. L’Aquila), Federica Tosti (sez. Pescara)

Durata set: 22’, 22’, 22’.

(Fonte: comunicato stampa)