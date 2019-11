D Femminile: Cermenate torna da Merate con i tre punti

Di Redazione

Cermenate torna da Merate con i tre punti in classifica battendo Monte Volley Villoresi Merate, ultima in classifica a zero punti, per 3-0.

Avvio di primo set equilibrato fino al 10 quando è Cermenate a provare l’allungo (12-16). Merate accorcia (18-20), ma le comasche mantengono sempre la testa (18-23), andando a chiudere il parziale 19-25. Inizio di secondo set tira e molla (0-3, 3-3, 3-6, 7-6). Poi Cermenate prende in mano il gioco provando la fuga (9-13, 12-17). Le lecchesi non rientrano (13-22) e la formazione guidata da coach Pietroni chiude il parziale 14-25. Il terzo set è a senso unico: 2-5, 4-10, 5-17, 12-18, 12-22 fino al definitivo 16-25 che permette a Cermenate di conquistare i tre punti in palio e di mantenere la vetta della classifica.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Sampietrina Volley Seveso sabato 30 novembre 2019 alle ore 20.30 a Cermenate.

INFO MATCH

6^ Giornata Serie D Femminile – Lombardia

Monte Volley Villoresi Merate – Virtus Cermenate 0-3 (19-25, 14-25, 16-25)

VIRTUS CERMENATE: Sarubbi 4, Di Luccio, Testoni 8, Maiocchi 7, Brenna 4, Clerici 14, Guarisco 1, Mancarella 9, Opizzi 1, Castelli (L1), Bulgheroni (L2). Allenatore: Pietroni Francesco.

(Fonte: comunicato stampa)