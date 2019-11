La UYBA domina e cala il poker di vittorie. Crisi nera per Cuneo

Di Eugenio Peralta

La serata perfetta per la Unet E-Work Busto Arsizio: titolari ritrovate, quarta vittoria consecutiva e festa grande per gli oltre 2000 del PalaYamamay. Nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A1 c’è una sola squadra in campo: la Bosca S.Bernardo Cuneo non entra mai in partita e per la formazione di Pistola, giunta al quinto ko di fila, è davvero notte fonda.

Il rientro di Alessia Orro e soprattutto, dopo oltre un mese, di Giulia Leonardi fa ovviamente il gioco della UYBA, ma anche le altre ci mettono del loro. La squadra di casa è solidissima in seconda linea, efficace in attacco e soprattutto implacabile in battuta e a muro, fondamentali con cui spegne la tenue resistenza delle ospiti nel primo set (equilibrato fino al 20-18). Sara Bonifacio è protagonista su entrambi i fronti, con 2 ace e 3 block, ma eccellenti sono anche le prove di Karsta Lowe (19 punti con il 53%) e Alessia Gennari, premiata come MVP.

La Bosca S.Bernardo appare davvero irriconoscibile rispetto alla bella squadra di inizio stagione e ora vede gli spettri della zona retrocessione. Carlotta Cambi non sa che pesci pigliare, perché Van Hecke appare quasi impaurita e ricorre spesso alla “palletta” (17% per la belga), Nizetich è in serata no e la sua sostituta Ungureanu non fa meglio. La formazione piemontese, richiamata immediatamente negli spogliatoi a fine gara, ha bisogno di una bella sveglia, mentre per le farfalle bustocche i margini di miglioramento sembrano ancora tanti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Unet E-Work Busto Arsizio-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-19, 25-12, 25-18)

Unet E-Work Busto Arsizio: Washington 6, Bici, Herbots 9, Wang ne, Gennari 15, Cumino ne, Orro 2, Leonardi (L), Villani ne, Lowe 19, Bonifacio 7, Berti ne. All. Lavarini.

Bosca S.Bernardo Cuneo: Cambi 1, Nizetich 3, Markovic 10, Frigo, Candi 4, Agrifoglio, Van Hecke 6, Baldi ne, Rigdon ne, Zannoni (L), Zambelli 5, Ungureanu 2.

Arbitri: Sobrero e Saltalippi.

Note: Spettatori 2164. UYBA: battute vincenti 5, battute sbagliate 12, attacco 46%, ricezione 51%-26%, muri 11, errori 18. Cuneo: battute vincenti 2, battute sbagliate 9, attacco 24%, ricezione 51%-29%, muri 5, errori 17.

CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 23; Unet E-Work Busto Arsizio 19; Igor Gorgonzola Novara 17; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 16; Il Bisonte Firenze 15; Savino Del Bene Scandicci* 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia 11; Reale Mutua Fenera Chieri 10; Saugella Monza* 9; Zanetti Bergamo* 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Lardini Filottrano* 5; Bartoccini Fortinfissi Perugia* 5; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta* 4.

*Una partita in meno