La Geovertical Geosat Lagonegro è di scena in Toscana: “Sarà una trasferta difficile”

Di Redazione

Ancora una trasferta per la Geovertical Geosat Lagonegro, che sarà ospite della Kemas Lamipel Santa Croce domenica al pala Parenti. “Sarà una trasferta difficile – spiega il capitano della formazione lucana, Gabriele Robbiati – loro sono una squadra di altissimo livello, in più dovremmo affrontarla lontano dalle mura amiche“.

“Hanno elementi di spicco – continua il centrale della Geovertical – uno fra tutto, il loro opposto italo-cubano Padura Diaz, che da anni è uno dei migliori nel campionato con tanti campionati e promozioni alle spalle”. A chiudere la diagonale dei lupi ci sarà il regista Acquarone, al suo terzo anno con i Lupi; gli schiacciatori saranno il capitano Colli, Mazzon e il brasiliano Krauchuk. Tra i centrali spicca la presenta dell’ex di turno Marra, confermato Bargi dallo scorso anno mentre quest’anno si è aggiunto Larizza; a difendere la seconda linea il libero campione mondiale con i colori della nazionale U19 , Danilo Catania.

Mister Pagliai e i suoi vorranno rifarsi della sconfitta di domenica scorsa contro Brescia, invece per i lagonegresi ci sarà ancora voglia di continuare a far bene in trasferta e a mettere in difficoltà ogni avversari. “Noi in settimana ci siamo allenati molto bene– spiega Robbiati- i ritmi di lavoro sono ritornarti ad essere elevati, essendo al completo con il ritorno di Corrado. Andremo a Santa Croce per portare il risultato e affrontarli a viso aperto. Ce la metteremo tutta, sono sicuro”. Appuntamento sul canale di Legavolley alle ore 18 per la diretta streaming.

(fonte: Comunicato stampa)