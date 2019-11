Grottazzolina-Corigliano e Porto Viro-Motta, doppia sfida per il primato

Di Redazione

Sesta di andata in Serie A3 Credem Banca. Nel Girone Bianco è la settimana del derby veneto tra le prime due della classe, Porto Viro e Motta di Livenza, con Cuneo in agguato. Nel Girone Blu sfida per il primato tra Grottazzolina e Corigliano-Rossano, con Roma che segue a 3 punti, ma deve rimanere ai box per il turno di riposo.

GIRONE BIANCO

Prime schiacciate sabato 23 novembre alle 20.30 in Friuli nell’anticipo Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Gibam Fano. Domenica 24 novembre alle 18.00 gli altri cinque match: la Tipiesse Cisano Bergamasco cerca riscatto in casa contro la ViViBanca Torino, che brama i primi punti. Voglia di tornare al successo nella sfida Gamma Chimica Brugherio – UniTrento. Derby per la leadership tra la capolista Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro e la seconda forza HRK Motta di Livenza. In casa la Mosca Bruno Bolzano vuole arginare l’emorragia di sconfitte contro la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, decisa ad avvicinarsi alla vetta. Caccia al quarto successo per GoldenPlast Civitanova e Invent San Donà di Piave.

6a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 23 novembre 2019, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Gibam Fano

Domenica 24 novembre 2019, ore 18.00

Tipiesse Cisano Bergamasco – ViViBanca Torino

Gamma Chimica Brugherio – UniTrento

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – HRK Motta di Livenza

Mosca Bruno Bolzano BAM Acqua S.Bernardo Cuneo

GoldenPlast Civitanova – Invent San Donà di Piave

Classifica Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 13, HRK Motta di Livenza 12, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 10, GoldenPlast Civitanova 9, Gibam Fano 9, Invent San Donà di Piave 8, UniTrento 8, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 8, Tipiesse Cisano Bergamasco 6, Mosca Bruno Bolzano 4, Gamma Chimica Brugherio 3, ViViBanca Torino 0

GIRONE BLU

Il turno si apre sabato 23 novembre alle 18.00 al PalaBotteghelle di Reggio Calabria per Golem Palmi – GIS Ottaviano. Domenica 24 novembre alle 16.00 anticipano Aurispa Alessano e Maury’s Com Cavi Tuscania. Alle 18.00 le altre gare, tra cui il match di cartello tra la capolista Videx Grottazzolina e la dirimpettaia in classifica goEnergy Corigliano-Rossano, appaiate a 12 punti. Seconda gara di fila in casa per la Gestioni&Soluzioni Sabaudia, che ospita la Menghi Macerata. Entrambi i Club cercano continuità di risultati. Nel menù della giornata anche il match tra gli isolani della Avimecc Modica e il fanalino di coda BCC Leverano, che ambisce ai primi punti stagionali. Turno da spettatore per il sodalizio Roma Volley Club.

6a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Blu

Sabato 23 novembre 2019, ore 18.00

Golem Palmi – GIS Ottaviano

Domenica 24 novembre 2019, ore 16.00

Aurispa Alessano – Maury’s Com Cavi Tuscania

Domenica 24 novembre 2019, ore 18.00

Videx Grottazzolina – goEnergy Corigliano-Rossano

Gestioni&Soluzioni Sabaudia – Menghi Macerata

Avimecc Modica – BCC Leverano

Riposa: Roma Volley Club

Classifica

Videx Grottazzolina* 12, goEnergy Corigliano-Rossano 12, Roma Volley Club 9, Maury’s Com Cavi Tuscania 8, Menghi Macerata* 7, Aurispa Alessano* 7, GIS Ottaviano* 6, Golem Palmi 6, Avimecc Modica 4, Gestioni&Soluzioni Sabaudia* 4, BCC Leverano 0.

(fonte: Comunicato stampa)