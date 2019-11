Sabato 23 novembre Padova – Latina alle 18.00 con diretta RAI Sport. Domenica il big match Modena – Trento

Di Redazione

L’ottava giornata di SuperLega Credem Banca è alle porte con gare da vivere tutte di un fiato. Come l’anticipo delle 18.00 di sabato 23 novembre tra Padova e Latina, con diretta RAI Sport, e la grande sfida televisiva di domenica 24 novembre tra Modena e Trento. Un’altra trasferta insidiosa per la capolista Civitanova in Calabria contro Vibo Valentia, mentre Perugia attende Ravenna al PalaBarton. Riposa Piacenza.

Kioene Padova – Top Volley Latina. Vincere aiuta a vincere e le imprese fortificano i gruppi. I padroni di casa vogliono disputare un’altra prova di carattere dopo il successo al tie break centrato a Trento nel turno infrasettimanale e valso il settimo posto a 8 punti. In Veneto approda il sestetto pontino, nono con 2 lunghezze di ritardo sui padovani, ma avanti 14 a 12 nei precedenti e carico per la vittoria corsara nel derby con Sora. Gara n. 300 in Regular Season per Travica. Ishikawa, alla centesima partita in carriera, ha giocato a Latina nel biennio 2016-2017. Peslac ritorna da ex.

Fernando Hernandez (Kioene Padova): “Dobbiamo recuperare le energie dopo la gara di Trento. Sabato ci attende una sfida delicatissima contro una squadra molto difficile da affrontare. Latina verrà qui per dare battaglia. Nonostante gli acciacchi e le sfide ravvicinate, stiamo lavorando bene in palestra. Dobbiamo continuare così, cercando di arrivare ad ogni appuntamento il più preparati e concentrati possibile”.

Domenico Cavaccini (Top Volley Latina): “Padova ha un roster di alto livello con giocatori molto affermati anche a livello internazionale e andiamo da loro con la consapevolezza che puntano ai Play-Off Scudetto. Arrivano da una vittoria contro Trento che fa molto morale e in casa vorranno anche riscattarsi dall’ultima sconfitta rimediata davanti al loro pubblico. In questo campionato nulla è certo, le partite vanno giocate perché il campionato è troppo livellato: rischi di tornare a casa dopo un’ora e nemmeno te ne accorgi”.



Leo Shoes Modena – Itas Trentino. La sfida più attesa del turno è una classica giunta al capitolo n. 73. Il bilancio pende per i gialloblù con 42 vittorie contro le 30 degli emiliani. I due team sono appaiati a quota 18 con un ritardo di 5 punti dalla vetta. Dopo il primo stop a Civitanova, il sestetto di Giani è tornato sui binari giusti a Milano, mentre gli uomini di Lorenzetti (ex che a Modena portò il triplete) mercoledì hanno conosciuto l’onta della sconfitta interna con Padova al tie break. I Campioni del Mondo vogliono fare risultato, in palio c’è il ruolo di “anti-Lube”. Tre ex nei roster: Mazzone giocava a Trento, Kovacevic e Vettori sono stati bandiere modenesi. Da una parte Anderson intravede i 1000 punti, dall’altra Kovacevic è vicino ai 2500 punti.

Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena): “Arriva Trento e siamo pronti a combattere. La partita con l’Itas è molto sentita qui, la tensione e l’adrenalina cominciano già a sentirsi nello stomaco nonostante le partite una accavallata all’altra. Ci prepareremo al meglio in questi giorni, andando poi in campo per dare il massimo. Trento è inciampata contro Padova, ma guai ad abbassare la guardia, stanno andando comunque forte, dobbiamo farlo anche noi, confidando in un PalaPanini caldo come sempre. Difficile oggi trovare il tempo per guardare la classifica, con tutte le partite, gli anticipi, le soste. Logicamente è uno scontro diretto, che vale però più per la psicologia, per la caratura degli avversari. E poi è un derby, bisogna portarlo a casa”.

Aaron Russell (Itas Trentino): “Vogliamo girare pagina rispetto alla sconfitta patita mercoledì sera in casa con Padova e quindi tornare a fare punti per la nostra classifica. Non sarà semplice perché giocare al PalaPanini è sempre piuttosto complicato ma ci proveremo fino in fondo”.



Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna. Ventesimo incrocio tra umbri e romagnoli. I Campioni di Del Monte® Supercoppa vantano una tradizione favorevole con 16 successi e 3 sole battute d’arresto contro il sodalizio ravennate. In classifica gli uomini di Heynen sono quarti a 16 punti in 8 gare (anticipo compreso), mentre la formazione di Bonitta, ottava a 7 punti, giovedì in casa è riuscita nell’impresa di strappare un punto alla Lube. Diversi ex nel match: Saitta nel 2010 giocava nei Block Devils, Ravenna ritrova da rivali Russo e Zhukouski, ma non l’ex bandiera Ricci, indisponibile. A portata di record, in quanto a muri, figurano diversi giocatori perugini.

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia): “Domenica c’è un’altra partita nella quale dobbiamo in ogni modo portare a casa i tre punti. Siamo in un buon momento, veniamo da alcuni risultati utili consecutivi ed abbiamo la necessità di proseguire in questa striscia positiva. Conosciamo Ravenna e sappiamo che ha le carte in regola e le individualità per metterci in difficoltà. Siamo davanti al nostro pubblico e contiamo anche sul PalaBarton per prenderci la posta in palio”.

Thijs ter Horst (Consar Ravenna): “Abbiamo conquistato un gran punto contro la Lube e penso che possiamo fare ancora meglio perché vedo tanta qualità in squadra, voglia di vincere, movimenti in difesa e in attacco giusti. Ora siamo già proiettati su Perugia. Ci attende un’altra gara durissima, ma restando concentrati e attenti e con questo atteggiamento possiamo ripeterci”.



Calzedonia Verona – Vero Volley Monza. Gara posticipata alle 18.30. Dopo la vittoria netta nel derby veneto, per gli scaligeri è arrivata la doccia fredda in trasferta contro l’ultima in classifica Vibo. La formazione di Stoytchev, con Birarelli a 2 muri dai 600 in Regular Season, ora è sesta a quota 9 e vede il match interno con il team brianzolo come una buona chance. Dal canto suo, Monza è reduce dalla pausa per il turno di riposo dopo la beffa al PalaBanca di Piacenza e ha perso tutti i 10 precedenti con i veronesi. Gli ospiti intendono migliorare l’attuale decimo posto in classifica.

Luca Spirito (Calzedonia Verona): “Ci dobbiamo lasciare alle spalle in fretta la brutta prova di Vibo. Ora troviamo Monza in casa e sarà importante svoltare subito contro un avversario alla nostra portata. L’obiettivo è ripartire da dove avevamo lasciato con Padova. Avremo il vantaggio di giocare in casa e questo sicuramente ci darà una carica in più”.

Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): “Abbiamo preparato la gara di Verona con la massima attenzione. C’è voglia di essere precisi in tutto quello che facciamo per trovare un risultato che un po’ ci manca. Stiamo lavorando sulla continuità: abbiamo dei picchi importanti ma anche dei down, con due, tre, quattro cambi palla consecutivi mancati. Questo è stato il gap che abbiamo pagato contro Piacenza, come il grande volume del muro-difesa che abbiamo toccato e dobbiamo capitalizzare in modo migliore. Verona è una squadra ben allenata e costruita: con un grande muro-difesa, freschezza, potenza, fastidiosa anche per le grandi. Ci aspetta dunque una sfida ostica”.



Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Allianz Milano. Scocca l’ora del decimo confronto tra le due squadre. I meneghini sono in vantaggio con 6 vittorie a 3 negli scontri diretti, ma al PalaCoccia di Veroli gli uomini di Colucci venderanno cara la pelle per riscattare lo stop interno patito nel derby con Latina. Anche gli ospiti sono affamati dopo le sconfitte casalinghe con Trento e Modena. Le squadre sono separate da 6 punti in classifica. Milano è a 7 lunghezze dal quarto posto con 2 gare giocate in meno rispetto a Perugia, Sora è ultima a quota 3. Il beniamino di casa, Joao Rafael, insegue un record di punti in Regular Season e di attacchi vincenti in carriera.

Simone Roscini (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): “Con Milano sarà un’altra gara molto difficile nonostante abbiano un giocatore fuori ruolo per via delle defezioni nel reparto centrale. La squadra è composta da atleti importanti in tutti i reparti e ogni singolo elemento assicura un livello di gioco molto alto. Dal canto nostro cercheremo di affrontare Milano nella maniera migliore, il nostro obiettivo è quello di metterla in difficoltà, cosa che chiaramente non sarà facile, però ci proveremo assolutamente”.

Trevor Clevenot (Allianz Milano): “La partita contro Sora non sarà facile. Loro sono una squadra ostica e dovremo cercare di fare la nostra partita. Vogliamo tornare alla vittoria e sarà importante fare punti utili per la nostra classifica. Siamo motivati e vogliosi di riscatto, ma non dovremo sottovalutare l’avversario”.



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova. Solo in 6 occasioni la compagine calabrese ha sorpreso i cucinieri, che si sono imposti in 26 incontri. La formazione di casa mercoledì ha centrato la prima vittoria stagionale battendo 3-0 Verona al PalaCalaFiore, ma il coefficiente di difficoltà si alza con i Campioni d’Italia e d’Europa, in vetta con 23 punti in 8 match giocati (anticipo compreso) grazie all’en plein di vittorie in Regular Season. Tutte piene tranne l’ultima. Avanti di 2-0 al Pala De André, i biancorossi hanno subito la rimonta di Ravenna per poi rimediare al fotofinish lasciando 1 punto. Domenica due ex per parte: Baranowicz e Vitelli militavano nella Lube, per Diamantini e Massari un anno a testa a Vibo.

Marco Vitelli (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Domenica sarà fondamentale dare continuità al buon gioco che abbiamo espresso nella scorsa partita contro Verona. Sarà un match molto difficile visto il calibro dell’avversario che dovremo affrontare ma non dobbiamo farci suggestionare da ciò. Al contrario dovremo concentrarci sulla nostra metà campo e dare il massimo proseguendo sulla strada della crescita e del miglioramento per cui stiamo lavorando quotidianamente”.

Enrico Diamantini (Cucine Lube Civitanova): “La partita di Ravenna ci ha insegnato che nel campionato italiano bisogna tenere alta l’attenzione contro qualsiasi avversario, e così dovremo fare anche domenica a Reggio Calabria contro Vibo Valentia. Affronteremo una squadra che viene da una netta e importante vittoria contro una squadra ben attrezzata come Verona, dunque servirà una Cucine Lube concentrata e determinata a conquistare la nona vittoria di fila in campionato”.



Turno di riposo per la Gas Sales Piacenza, che dopo la vittoria al tie break con Monza non è riuscita a ripetersi nel secondo turno casalingo consecutivo, ma è rimasta a secco in 3 set contro la Sir Safety Conad Perugia. Gli emiliani sono undicesimi.

8a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 23 novembre ore 18.00

Kioene Padova – Top Volley Latina Diretta RAI Sport Diretta Streaming su RAI Play

Domenica 24 novembre ore 18.00

Leo Shoes Modena – Itas Trentino Diretta RAI Sport Diretta Streaming su RAI Play

Sir Safety Conad Perugia – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Allianz Milano Diretta Eleven Sports

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova Diretta Eleven Sports

Domenica 24 novembre ore 18.30

Calzedonia Verona – Vero Volley Monza Diretta Eleven Sports



Turno di riposo: Gas Sales Piacenza

Classifica

Cucine Lube Civitanova 23, Leo Shoes Modena 18, Itas Trentino 18, Sir Safety Conad Perugia 16, Allianz Milano 9, Calzedonia Verona 9, Kioene Padova 8, Consar Ravenna 7, Top Volley Latina 6, Vero Volley Monza 6, Gas Sales Piacenza 5, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 4, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3

1 incontro in meno: Allianz Milano, Kioene Padova, Top Volley Latina, Vero Volley Monza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia

(Fonte: comunicato stampa)