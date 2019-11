L’Itas Trentino si prepara al derby dell’A22 contro Modena

Di Redazione

Itas Trentino al lavoro da questo pomeriggio alla BLM Group Arena per preparare il prossimo impegno di regular season SuperLega Credem Banca 2019/20. Il calendario non concede pause ai gialloblù, che già domenica 24 novembre torneranno in campo per una partita ufficiale particolarmente importante. Alle ore 18 al PalaPanini di Modena si giocherà infatti il 73° derby dell’A22 con i padroni di casa della Leo Shoes che in campionato viaggiano allo stesso ritmo dei gialloblù (secondo posto con diciotto punti ed una sola sconfitta nelle prime sette gare).



Il periodo di avvicinamento al big match dell’ottava giornata è caratterizzato da una doppia sessione di allenamento nella giornata odierna (pesi e poi tecnica) e da una seduta pomeridiana di sabato prima della partenza per l’Emilia.



Domenica sera (diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti dalle ore 18) si giocherà il 73° confronto ufficiale fra Modena Volley e Trentino Volley. Il bilancio complessivo è nettamente favorevole ai colori gialloblù per 42-30 ed è stato ulteriormente rinforzato da sei vittorie ottenute negli ultimi otto incontri. La più recente proprio al PalaPanini, lo scorso 17 marzo grazie ad un 3-0 nel segno dell’ex di turno Kovacevic (15 punti). Oltretutto Modena non vince in casa il derby dell’A22 da tre anni: ultimo successo casalingo il 20 novembre 2016 (3-2).

Questo il dettaglio statistico di Trentino Volley con Modena:

Partite ufficiali giocate: 72 (32 a Trento, 34 a Modena 6 in campo neutro).

Vittorie: 42 (24 a Trento, 16 a Modena, 2 in campo neutro ); 16 per 3-0, 12 per 3-1, 14 per 3-2.

Sconfitte: 30 (8 a Trento, 18 a Modena, 4 in campo neutro); 7 per 0-3, 14 per 1-3, 9 per 2-3.

Set: 158 vinti e 138 persi.

Precedenti in regular season: 38; 26 vittorie (15 al Trento, 11 a Modena), 12 sconfitte (4 a Trento, 8 a Modena).

Nella stagione 2018/19:

7 ottobre 2018 – Finale Supercoppa (al PalaBarton di Perugia): Azimut Leo Shoes Modena-Itas Trentino 3-2 (25-23, 25-19, 16-25, 18-25, 15-8)

16 dicembre 2018 – regular season, girone d’andata (alla BLM Group Arena): Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena 3-1 (24-26, 25-23, 25-23, 25-20)

17 marzo 2019 – regular season, girone di ritorno: Azimut Leo Shoes Modena-Itas Trentino 0-3 (19-25, 17-25, 22-25)

