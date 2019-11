La GoldenPlast Civitanova domenica all’Eurosuole Forum per mantenere l’imbattibilità interna

Di Redazione

La GoldenPlast Civitanova insegue la terza vittoria consecutiva in Regular Season e vuole mantenere l’imbattibilità interna in Serie A3 Credem Banca. Sono questi i propositi a pochi giorni dalla sesta giornata di andata nel Girone Bianco. Turno che vedrà impegnati gli uomini di Gianni Rosichini domenica 24 novembre alle 18.00 sul campo dell’Eurosuole Forum a Civitanova Marche contro l’Invent San Donà di Piave. I veneti hanno un solo punto di ritardo nei confronti dei marchigiani e vogliono tornare al successo dopo la beffa al tie break a Trento e la sconfitta per 3-1 rimediata in casa contro Prata di Pordenone.

A metà settimana capitan di Silvestre e compagni hanno mostrato ulteriori conferme sui progressi della squadra. Privi dell’opposto Matteo Paoletti, tenuto a riposo, e del libero Giacomo Giorgini, non al meglio, i biancazzurri, guidati per l’occasione dal secondo allenatore Michele Massera, si sono imposti per 3-1 nell’allenamento congiunto casalingo con la Videx Grottazzolina, prima della classe nel Girone B. Il gruppo ha dato l’impressione di essere in crescita.

Settimana tormentata per il tecnico Gianni Rosichini, che non ha potuto seguire parte degli allenamenti per un problema alla schiena. Mercoledì il centrale Gabriele Sanfilippo si è infortunato alla caviglia e potrebbe non essere al 100%.

Modifica nel calendario: Il match casalingo della nona giornata contro Cuneo sarà anticipato a sabato 14 dicembre alle ore 18.00.

Coach Gianni Rosichini: “Sto cercando di rimettermi in piedi. Farò di tutto per seguire gli ultimi allenamenti ed essere in panchina domenica. Sono dispiaciuto per il problema di Sanfilippo alla caviglia, ma il centrale è in buone mani. L’allenamento infrasettimanale è stato importante perché i ragazzi hanno giocato contro la Videx con il giusto piglio. Di Silvestre è sempre più il capitano di questa squadra e onora i gradi con un atteggiamento impeccabile. Il gruppo è in crescita, ma domenica sarà dura perché San Donà ha un gioco molto veloce, l’ex Cristofaletti ci terrà a lasciare il segno e ce la dovremo vedere contro Bellei, un atleta che in A3 può far quel che vuole. Insomma, giocatori validi che possono contare su un tecnico esperto come Michele Totire. Dovremo mettere la grinta vista nei precedenti match casalinghi. Il modo in cui abbiamo girato la partita a Torino dopo un primo set complicato è stato un altro step importante per acquisire fiducia”.

Ex in campo: Mirco Cristofaletti ha vestito la maglia biancazzurra nel triennio dal 2015 al 2017, quando il titolo sportivo era del Volley Potentino.

GLI AVVERSARI: La squadra dell’Invent San Donà di Piave nasce nel giugno del 2019 per prendere parte al Campionato di Serie A3 Credem Banca. Il movimento sportivo Volley Team Club srl, con più di 20 anni di storia in Veneto e una gavetta in B alle spalle, ha colto questa opportunità per dare ai giovani il sogno di essere, un domani, protagonisti ad altissimi livelli nello sport più praticato d’Italia. Lo sforzo organizzativo è coordinato da una struttura societaria moderna con figure professionali di spessore nazionale. La panchina è affidata a coach Michele Totire, da anni figura di riferimento in Serie A. Ad affiancarlo nello staff figurano l’assistant coach Milo Zanardo, la scoutman Maria Ilaria Donadi, il preparatore Alessio Carraro e il responsabile della fisioterapia Moreno Momentè. A loro spetta la gestione di un roster valido. Spiccate doti offensive per Mattia Bomben, Adrian Kacperkiewicz (polacco al debutto in Italia), l’ex biancazzurro Mirco Cristofaletti, Pietro Margutti, Riccardo Mian e Giacomo Bellei. Regia a Matteo Mignano e Lorenzo Piazza, in sintonia con i centrali Massimiliano Cioffi, Fabio Polo e Loris Palmarin. Paladini della seconda linea i liberi Massimo Spanò e Sebastiano Santi.

ARBITRI: Luca Grassia e Laura De Vittoris, entrambi di Roma.

PRECEDENTI: Nessun precedente in Serie A.

IL MATCH IN TV: La gara sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv (www.legavolley.tv), sito a cura di GeniusLive.

6a giornata di andata Serie A3 Credem Banca Girone Bianco

Sabato 23 novembre 2019, ore 20.30

Tinet Gori Wines Prata di Pordenone – Gibam Fano

Diretta streaming Legavolley.tv

Domenica 24 novembre 2019, ore 18.00

Tipiesse Cisano Bergamasco – ViViBanca Torino Diretta streaming Legavolley.tv

Gamma Chimica Brugherio – UniTrento

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro – HRK Motta di Livenza Diretta streaming Legavolley.tv

Mosca Bruno Bolzano BAM Acqua S.Bernardo Cuneo Diretta streaming Legavolley.tv

GoldenPlast Civitanova – Invent San Donà di Piave Diretta streaming Legavolley.tv



Classifica Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 13, HRK Motta di Livenza 12, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 10, GoldenPlast Civitanova 9, Gibam Fano 9, Invent San Donà di Piave 8, UniTrento 8, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 8, Tipiesse Cisano Bergamasco 6, Mosca Bruno Bolzano 4, Gamma Chimica Brugherio 3, ViViBanca Torino 0.

(Fonte: comunicato stampa)