Civitanova prova a suonare la nona in casa di Vibo Valentia. Juantorena c’è

Di Redazione

Seconda gara consecutiva in trasferta per i campioni d’Italia: domenica (ore 18.00, diretta Eleven Sports) la Cucine Lube Civitanova sarà di scena al Pala Calafiore di Reggio Calabria contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, per l’ottava giornata di andata di SuperLega.

Obiettivo “nona” per Juantorena e compagni (lo schiacciatore italo-cubano, sulla via del recupero, sarà in trasferta con la squadra), dopo aver strappato al tie break l’ottava vittoria consecutiva sul campo di una combattiva Ravenna. Dopo l’allenamento tecnico del pomeriggio di venerdì all’Eurosuole Forum, nella giornata di sabato i cucinieri voleranno alla volta della Calabria, dove domenica mattina terranno la consueta seduta di tecnica pre-gara.

La formazione allenata da Cichello schiera in regia Michele Baranowicz in diagonale con l’opposto brasiliano Aboubacar, al centro il nazionale francese Barthelemy Chinenyeze con Stefano Mengozzi (in alternativa l’ex giovanile Cucine Lube, Marco Vitelli), in banda lo statunitense Defalco e l’altro francese Timothee Carle (a disposizione c’è anche Swan Ngapeth). Marco Rizzo è il libero.

Enrico Diamantini (centrale Cucine Lube Civitanova): “La partita di Ravenna ci ha insegnato che nel campionato italiano bisogna tenere alta l’attenzione contro qualsiasi avversario, e così dovremo fare anche domenica a Reggio Calabria contro Vibo Valentia. Affronteremo una squadra che viene da una netta e importante vittoria contro una squadra ben attrezzata come Verona, dunque servirà una Cucine Lube concentrata e determinata a conquistare la nona vittoria di fila in campionato”.

Marco Vitelli (centrale Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Domenica sarà fondamentale dare continuità al buon gioco che abbiamo espresso nella scorsa partita contro Verona. Sarà un match molto difficile visto il calibro dell’avversario che dovremo affrontare ma non dobbiamo farci suggestionare da ciò. Al contrario dovremo concentrarci sulla nostra metà campo e dare il massimo proseguendo sulla strada della crescita e del miglioramento per cui stiamo lavorando quotidianamente”.

L’ottava giornata di andata sarà diretta da Mauro Goitre di Torino e Giorgia Spinnicchia di Catania.

Torna ancora una volta la sfida con la Tonno Callipo in Regular Season: siamo già a quota 33 gare con il match che si giocherà domenica: bilancio nettamente a favore dei biancorossi con 26 vittorie contro le 6 di Vibo. Nella scorsa stagione doppio 3-0 a favore della Cucine Lube Civitanova.

Due ex in campo per squadra:Michele Baranowicz a Civitanova dal 2013 al 2015, Marco Vitelli a Civitanova dal 2013 al 2016 (settore giovanile), Enrico Diamantini a Vibo Valentia nel 2016-2017, Jacopo Massari a Vibo Valentia nel 2017-2018.

(fonte: Comunicato stampa)