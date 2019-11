A Reggio Calabria calcio e volley a braccetto per una sana giornata di sport

Di Redazione

In occasione della partita di Superlega (Serie A pallavolo maschile) in programma domenica 24 novembre (ore 18) contro la Cucine Lube Civitanova, la Tonno Callipo Calabria ha previsto delle particolari agevolazioni per i tifosi della Reggina, la squadra di calcio della città calabrese dello Stretto.

Basterà presentarsi al botteghino del “PalaCalafiore“, a partire dalle ore 16, ed esibire l’abbonamento stagionale oppure il biglietto della partita di sabato 23 novembre che la squadra amaranto disputerà con Rende, per poter usufruire della promozione: il prezzo del ticket sarà di € 5.

Un’iniziativa con cui la società del presidente Pippo Callipo vuole simbolicamente ricongiungere, in nome dei sani valori dello sport, sia il pubblico del calcio che quello della pallavolo in una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione. Allo stesso tempo sarà l’opportunità per ringraziare la città di Reggio Calabria per l’accoglienza e l’ospitalità riservata al sodalizio giallorosso in questa prima frazione di Campionato che si sta svolgendo nell’impianto del Parco PalaPentimele.

(Fonte: comunicato stampa)