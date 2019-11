Siena, Coach Graziosi: “Non è un caso che Ortona sia prima in classifica, stanno giocando la migliore pallavolo del campionato”

Di Redazione

“Ci stiamo allenando molto bene con la speranza di fare un buon risultato nella prossima gara. A Ortona sarà sicuramente un match molto impegnativo”. A parlare è il direttore sportivo della Emma Villas Aubay Siena, Fabio Mechini, che ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione alla prossima giornata di campionato, la sesta del torneo di Serie A2, che Siena disputerà in Abruzzo, ad Ortona, contro la Sieco Service capolista domenica 24 novembre a partire dalle ore 18.

“Il nostro momento è positivo – prosegue il direttore sportivo del team senese –. Affronteremo una squadra che sta giocando con disinvoltura, non è mai scontato vincere cinque partite consecutive di campionato e Ortona ci è riuscita. Tra l’altro sono reduci da una buonissima prestazione anche nell’ultima giornata, quando hanno conquistato tre punti contro Bergamo. Noi siamo a tre punti di distanza da loro, siamo ancora nella fase iniziale del campionato ma sicuramente dovremo dare importanza a quello che sarà il risultato della sfida. Noi siamo pronti per andare a giocare questo match nel migliore dei modi”.

“Stiamo crescendo e migliorando sia da un punto di vista sia tattico che tecnico – dichiara il coach della Emma Villas Aubay, Gianluca Graziosi –. Ovviamente siamo un gruppo nuovo, è ovvio che è necessario un po’ di tempo per migliorare alcuni aspetti. Tuttavia si vedono dei progressi sia nel cambiopalla che nella fase break. Siamo sulla strada giusta. Fino a questo momento abbiamo avuto un cammino importante, nonostante un calendario abbastanza difficoltoso affrontato fino ad ora. Con la sfida di Brescia abbiamo fatto una sorta di apprendistato al campionato, quel match ci è servito per capire cosa è la Serie A2 di quest’anno. Ora andiamo ad Ortona, e non è un caso che la Sieco Service sia prima in classifica. In questo momento stanno giocando la migliore pallavolo del campionato, sono molto quadrati e fanno della qualità del collettivo la loro forza. Domenica giocheremo contro la prima in classifica, non sarà quindi una sfida semplice. Noi arriviamo bene a questo match da un punto di vista mentale e guardiamo anche a quello che è il nostro percorso e a quella che è la nostra crescita”.

Oggi la Emma Villas Aubay Siena ha effettuato una doppia seduta di allenamento in viale Sclavo. Domani la squadra svolgerà una seduta pomeridiana mentre per sabato è prevista la partenza per l’Abruzzo.

La partita di domenica verrà arbitrata da Marco Turtù e Alessandro Somansino e sarà visibile online all’indirizzo internet https://youtu.be/rjkDfTJQdwU.

(Fonte: comunicato stampa)