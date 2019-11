Pool Libertas Cantù: a caccia di punti contro la Peimar Calci

Di Redazione

La trasferta di Siena contro i padroni di casa della Emma Villas Aubay ha visto il gioco del Pool Libertas Cantù in crescendo. Domenica 24 novembre 2019 alle ore 18.00 al Parini contro la new entry Peimar Calci i ragazzi di Coach Cominetti dovranno confermare quanto di buono fatto vedere contro i senesi. I pisani, invece, hanno dovuto saltare l’ultimo turno casalingo a causa dell’allerta maltempo in Toscana diramata dalla Protezione Civile, e attendono notizie circa il recupero del match contro la Materdominivolley.it Castellana Grotte.

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “Giocheremo la prossima partita in casa contro la Peimar Calci. In quella scorsa a Siena abbiamo faticato a trovare il nostro gioco, ma abbiamo fatto un buon set finale. Dobbiamo cercare di mettere in campo quella voglia e quella tecnica che sono uscite nell’ultima parte. Sappiamo che Calci è una squadra con giocatori importanti, come il loro palleggiatore Manuel Coscione, che è molto esperto. Dovremo fare in modo di applicare tutto quello che stiamo apprendendo in questo periodo per riuscire a fare nostro anche un piccolo punto, che sarebbe importante per il nostro morale”.

GLI AVVERSARI

Coach Flavio Gulinelli schiera una squadra che è il giusto mix tra esperienza e gioventù. In cabina di regia l’ex nazionale Manuel Coscione gioca in diagonale all’opposto in rampa di lancio Andrea Argenta, esploso due stagioni fa con la maglia di Modena. Gli schiacciatori sono Michele Fedrizzi, già nel giro della Nazionale Italiana, e il belga François Lecat. Al centro abbiamo Rocco Barone, per tanti anni a Vibo Valentia, e il giovanissimo e lunghissimo Leandro Mosca dal Club Italia. Il libero è l’ex Latina Federico Tosi.

I PRECEDENTI

Non ci sono precedenti tra le due squadre. Si tratta, infatti, di una sfida inedita per la Serie A.

GLI EX

Non ci sono ex in campo.

MATCH SPONSOR

Mabu Cafè

Fischio d’inizio: domenica 24 novembre 2019 alle ore 18.00 al Parini di Cantù (CO)

Arbitri: Davide Prati (Pavia) e Cesare Armandola (Pavia)

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A

Biglietti: Intero 10.00 Euro, ridotto 5.00 Euro.

(Fonte: comunicato stampa)