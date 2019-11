Volley Club Frascati (I div./f), capitan Peruzzi è sicura: “Il gruppo è affiatato, ci salveremo”

Di Redazione

Un inizio di campionato complicato che, però, non sembra creare grandi preoccupazioni. La Prima divisione femminile del Volley Club Frascati ha ceduto per 3-0 nel match esterno contro la Virtus Roma, valido come terza giornata di campionato.

Le ragazze di coach Riccardo Vitozzi non sono riuscite a esprimere la loro miglior pallavolo inanellando la terza sconfitta consecutiva, ma capitan Gaia Peruzzi non sembra troppo preoccupata: “Il gruppo è molto coeso ed è di valore, sono convinta che presto miglioreremo la nostra classifica. D’altronde giochiamo in questa categoria quasi con la stessa squadra con cui disputiamo il campionato Under 18 territoriale e quindi sapevamo di poter pagare dazio dal punto di vista dell’esperienza: dobbiamo abituarci alla velocità di gioco della Prima divisione, ma già nelle prime partite avremmo potuto fare di più. All’esordio abbiamo perso 3-2, poi è arrivata una doppia sconfitta per 3-0 in cui comunque non abbiamo reso al meglio: lavoreremo per migliorare”.

Il martello classe 2002 è la “fotografia” migliore della collaborazione tra Volley Club Frascati e Città di Frascati nata in questa stagione: “Sono stata sei anni col Città di Frascati e ora ho conosciuto il mondo del Volley Club Frascati: un’unità di intenti che può sicuramente avere riflessi positivi”.

Per lei, i gradi di capitano non sono una novità: “Sono stata abituata a ricoprire questo ruolo anche in passato. Farlo in una prima squadra è una responsabilità maggiore, ma sono molto serena perché so di avere delle compagne che mi possono supportare in questo compito”.

Se in Prima divisione bisognerà stringere i denti già a partire dalla sfida di domenica prossima contro la Laurentina Volley, in Under 18 questo gruppo è chiamato a risultati importanti: “Vogliamo vincere la prima fase e poi vedere cosa riusciremo a fare in seguito”.

La chiusura della Peruzzi è sul rapporto con coach Vitozzi: “C’è un feeling molto bello con il nostro allenatore che è molto aperto al dialogo e al confronto col gruppo”.

(Fonte: comunicato stampa)