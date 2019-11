Itas Trentino sola al secondo posto. Russell: “Premiata la nostra determinazione”

Di Redazione

I tre punti conquistati grazie al successo per 3-1 in rimonta a Milano e la contemporanea sconfitta di Modena a Civitanova Marche hanno permesso all’Itas Trentino di issarsi, per la prima volta in questa regular season, al secondo posto solitario della classifica. Per ottenere questa posizione, a quattro lunghezze di distanza dalla stessa Lube (che ha però giocato una partita in più), è servito il carattere gialloblù dei giorni migliori; quello in grado di agevolare un eccezionale recupero nel secondo set (da 15-19 a 26-24) e di portare successivamente il match dell’Allianz Cloud sui binari desiderati alla squadra di Lorenzetti.



Fra i principali protagonisti del rocambolesco ribaltamento di fronte lo schiacciatore americano AaronRussell. Il suo ingresso in corso d’opera ha cambiato le carte in tavola, offreno buone percentuali in attacco ed un contributo particolarmente significativo anche a muro, ricezione e battuta.

“Poter avere in questa stagione più schiacciatori che possono partire titolari ed alternarsi in campo in ogni situazione rappresenta per noi un vantaggio ed una sicurezza – ha spiegato Aaron – . A Milano dopo un brutto primo set siamo stati in grado di restare aggrappati alla partita anche quando le cose non ci venivano in maniera naturale e la nostra determinazione è stata alla fine premiata. Abbiamo avuto la testa giusta e l’intelligenza di continuare a crederci e questo deve rappresentare un orgoglio per tutti“.

“Vittorie come quelle di domenica – continua lo schiacciatore – ci consentono di crescere e di guadagnare grande convinzione nei nostri mezzi; oltretutto così passa il messaggio che siamo una squadra dura di testa, che non molla mai e tutto ciò è ottimo per noi. Personalmente mi sto trovando molto bene anche in questa mia seconda stagione a Trento; dal punto di vista fisico sto sempre meglio e la breve uscita dal campo nel corso del quarto set è stata dovuta solo ad un episodio di crampi, che fortunatamente si è risolto in fretta”.



A certificare l’ottimo inizio di campionato di Russell ci sono anche i numeri, che recitano di 66 punti in cinque partite sin qui giocate, col 49,5% di media in attacco: solo Vettori (96) e Lisinac (98) hanno fatto meglio con la maglia dell’Itas Trentino, ma giocando una partita in più.



In vista del prossimo impegno, in programma già mercoledì 20 novembre alla BLM Group Arena (ore 20.30 contro Padova), la squadra è tornata ad allenarsi già nel tardo pomeriggio odierno sostenendo una sessione di pesi e tecnica individuale.

