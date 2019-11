Civita cala il poker, battuta anche Sarroch

Di Redazione

Partita per cuori forti sabato pomeriggio al PalaSmargiassi, dove Civita e i cagliaritani di Sarroch danno vita ad un incontro molto equilibrato e ad alto contenuto tecnico.

La cronaca della partita registra un avvio bruciante dei civitonici che si aggiudicano i primi due set con il netto punteggio di 25/19 e 25/13. Sembrava un incontro destinato a concludersi con una rapida vittoria per la squadra di coach Grezio ma nel terzo set i ragazzi di Sarroch cambiano marcia e si aggiudicano meritatamente un interminabile ed emozionante terzo set con l’inconsueto punteggio di 43 a 41.

A questo punto inizia un‘altra partita con le squadre che combattono punto a punto fino al termine del quarto set che i civitonici si aggiudicano ai vantaggi per 29 a 27 conquistando così la quarta vittoria stagionale e i tre punti. Onore ai ragazzi di Sarroch interpreti di una gara in cui hanno dato prova di orgoglio e ottime doti tecniche ma che li vede tornare in Sardegna senza punti che avrebbero meritato.

Bravi invece i ragazzi di Civita a non perdere la concentrazione dopo un terzo set perso a 43 e a chiudere la gara nel quarto recuperando da un pericoloso 23 a 21 a favore dei sardi.



Prossima gara domenica pomeriggio sul campo dei romani della Lazio Volley che precede i civitonici di un punto ma che ha disputato una gara in più.

(Fonte: comunicato stampa)